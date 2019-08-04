مال وأعمال

اعلن بنك وربةعن الفائزين الخمسة في سحب السنبلة الاسبوعي التاسع والعشرين يوم الخميس الماضي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة التاسع والعشرين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: مشاري عبد الهادي محمد الشمري، فهد سالم شجاع العجمي ، زهراء محمد رمضان حسين ، ريان حمد عبدالواحد الزيد، وسلمان محمد سلمان ملا علي.

والجدير بالذكر أنه ولأول مرة تمت إضافة حساب السنبلة للأطفال إلى سحوبات السنبلة وهو حساب توفير للأطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة للصغار وقد توج 3 فائزين هذا الشهر ، الرابحة الأولى برحلة شاملة أفراد الأسرة والإقامة في فندق La Pita الكائن في دبي باركس ريم محمد مبارك الدوسري، والرابح بالجائزة الثانية هي هيا ناصر عبدالله الخنين العجمي وهي عبارة عن إشتراك سنة في نادي فلكس والفائز الثالث عمر أحمد عادل العوضي بإشتراك لمدة سنة في أحد النوادي المشاركة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار.

