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نيويورك «رويترز»: صعدت أسعار النفط حوالي 3 في المئة بعد يوم من تسجيلها أكبر هبوط ليوم واحد في بضع سنوات بفعل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بضائع صينية.

وأدى الإعلان عن الرسوم الأميركية الجديدة على الصين والتي من المنتظر أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأي تباطؤ اقتصادي سينتج عن ذلك قد يلحق ضررا بالطلب على النفط.

وأنهت عقود مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.89 دولار، أو 2.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.89 دولاراً للبرميل. وكان خام القياس العالمي هبط أكثر من 7 في المئة في جلسة الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد في أكثر من ثلاثة أعوام.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 1.71 دولار، أو 3.17 في المئة، لتسجل عند التسوية 55.66 دولار للبرميل بعد أن هوت حوالي 8 في المئة في جلسة الخميس الماضي وهى أكبر خسارة ليوم واحد في أكثر من أربعة أعوام.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 2.7 في المئة والخام الأميركي حوالي 1.2 في المئة.

ومن ناحية اخري خفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة لخامس أسبوع على التوالي مع قيام معظم المنتجين المستقلين بتقليص الانفاق على الرغم من أن شركات نفطية كبرى ما زالت تمضي قدما في استثمارات في عمليات تنقيب جديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل ستة حفارات في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 770 وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان هناك 859 حفارا نفطيا قيد التشغيل.

وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات اسبوعية متتالية منذ مارس عندما انخفض عدد حفارات النفط النشطة في أميركا لستة أسابيع متتالية.

وقد أظهرت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة أن صادرات النفط الخام الأميركي قفزت بمقدار 260 ألف برميل يوميا في يونيو إلى مستوى قياسي شهري عند 3.16 مليون برميل يوميا مع شراء كوريا الجنوبية كميات قياسية واستئناف الصين المشتريات.

وتفوقت كوريا الجنوبية على كندا لتصبح أكبر مشتر للخام الأميركي بكميات بلغت حوالي 605 آلاف برميل يوميا. واشترت الصين حوالي 292 ألف برميل يوميا وهو أعلى مستوى لمشترياتها منذ يونيو حزيران من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن الصين كانت ثالث أكبر مشتر للخام الأميركي في يونيو وقفزت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام منذ إلغاء حظر على التصدير في أواخر 2015 ووصلت الشحنات إلى 30 دولة في يونيو.

ومن بين أكبر المشترين الآخرين للخام الأميركي، استوردت كندا 311 ألف برميل يوميا في حين اشترت الهند 290 ألف برميل يوميا، تليها هولندا التي استوردت حوالي 274 ألف برميل يوميا.

وعمدت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العام، إلى زيادة مشترياتها من الخام الأميركي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على إيران في نوفمبر.

