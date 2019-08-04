مال وأعمال

كشفت وثيقة حكومية رسمية حصلت «النهار» على نسخة منها عن اعطاء الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبدء في تنفيذ تأسيس شركة مشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والأعمال المكملة لها.

ووفقا للوثيقة فقد عقد اجتماع تنسيقي مؤخراً بين مسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار ومسؤولين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناقش الأسس والمعايير الحاكمة والمنظمة لمشاركة الهيئة العامة للاستثمار في رؤوس اموال شركات المشروعات التي يتم تأسيسها وفق احكام القانون رقم 116بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لتغطية مساهمة المواطنين في الحصة المخصصة لهم والتي تبلغ 50 % من رأسمال شركة المشروع حيث نص القانون ايضا على تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستقبلاً بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتغطية وادارة حصص المواطنين من اسهم مشاريع الشراكة.

وقد تم الاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة على ما يلي:

1 - توفر دراسة جدوى اقتصادية معدة من قبل جهة متخصصة تعطي مؤشرات جدوى مقبولة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المشروع.

2 - أن يكون المشروع ضمن المشروعات المدرجة في الخطة التنموية الوطنية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

3 - أن تكون ادارة المشروع طوال مدة عقد الشراكة بين مسؤولية شريك متخصص ذي خبرة وأن تكون العلاقة بين الشركاء منظمة باتفاقية مساهمين تحدد بشكل واضح مسؤوليات وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة.

4 - توفير معلومات عن الشريك الاستراتيجي في المشروع وقائمة البنوك التي قبلت بتوفير التمويل المطلوب للمشروع وتحمل مخاطره.

ولفتت هيئة مشروعات الشراكة الى ان جميع مايتم سداده نيابة عن المواطنين يتم استرجاعه من عمليات الاكتتاب العام التي يتم تنفيذها في مدى 5 سنوات منذ تأسيس شركة المشروع في حين ان المبالغ التي تسهم فيها الهيئة العامة للاستثمار برؤوس اموال الشركات تستطيع استرجاعها بعد ادراج اسهم تلك الشركات بعد ادراج اسهم تلك الشركات وفق اَليات السوق.

