مال وأعمال

ألغى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر عبد الله الروضان التراخيص التجارية لعدد 9 شركات تجارية هي: شركة قوقل الخليج لنقل البضائع وشركة ادارة لادارة المشاريع وشركة الترحاب للتجارة العامة وشركة جلوبال ماركتس للتجارة العامة وشركة القدرة العقارية سعد عبدالعزيز الوزان وشريكته ذات مسؤولية محدودة وشركة رواج الكويت للتجارة العامة والمقاولات وشركة برود واي يونايتد للتجارة العامة والمقاولات وشركة تايمز سكوير ليمتد للتجارة العامة والمقاولات وشركة جراند سنترال ليمتد للتجارة العامة والمقاولات.

وأشار القرار الوزاري رقم 335 لسنة 2019 القاضي بالغاء تراخيص تلك الشركات لتخلفها عن تجديد الترخيص وعدم تقديم البيانات المالية في المواعيد القانونية بالمخالفة للقانون رقم 111 لسنة 2013 والقانون رقم 1 لسنة 2013. وأشار القرار في مادته الثانية انه على وكيل وزارة التجارة والصناعة وجميع المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

