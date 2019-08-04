مال وأعمال

كشفت مصادر استشارية محلية ان برنامج الكويت التنموي يواجه اخفاقا وتعطلا بنسبة تتجاوز الـ 40% ما قد يكلف المال العام انفاقا اضافيا على التنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية، نحو 3 مليارات دينار.

وتشمل مشاريع لتطويرالتعليم والخدمات الصحية وتنمية الخدمات العامة من خلال التوسع في الحكومة الالكترونية، ومشاريع المؤسسات الحكومية المتعلقة برفع كفاءة الموظف العام وفاعلية المؤسسات في اداء مهامها وضبط المصروفات العامة.

وقالت مصادر مالية لـ «النهار» ان هاجس اصدار القرارات من القياديين في الحكومة يعد ابرز الأسباب الرئيسة لتأخير المشاريع وتعطلها مبينة ان ضعف كفاءة النظام الاقتصادي والتعثر في القرارات المتعلقة بالانفاق العام تؤدي الى تحمل الموازنة العامة تكاليف اضافية تتحملها الميزانيات المستقبلية منوهة الى ان ضعف الحوكمة يعتبر من اهم معوقات التنمية، ويشمل ذلك كفاءة النظام الاقتصادي وكفاءة القرارات المتعلقة بالانفاق العام.

وذكرت ان التهاون في اصدار القرارات المتعلقة بالمشاريع يعرقل مرحلة التنفيذ لسنوات، حيث ينتج عن ذلك متغيرات في الأسعار لافتة الى ان نسبة 90% من مشروعات هيئة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص تواجه معوقات بسبب وجود العقبات التي تواجه القطاع الخاص في عملية التوسع والنمو في ظل الاصلاحات الاقتصادية والبحث عن موارد مالية تعزز من الناتج المحلي. ونوهت المصادر الى ان الكويت من اقل دول الخليج في الصادرات غير النفطية والتي تشكل 12.5 % من اجمالي صادرات الكويت في حين حققت معظم دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً محدوداً في تنويع اقتصادها لترتفع في الناتج الاجمالي الغير نفطي بنسب مضافة وصل بعضها الى 40%. واشارت المصادر الى ان تطوير أسس وخطط التجارة الخارجية والاستثمار من شأنهما وأن يلعبا دورا كبيرا في تعزيز التنويع والنمو،عن طريق تنشيط التكنولوجيا وتعزيز المعرفة، وخلق بيئة اعمال اكثر تنافسية، وتعزيز الانتاجية مع ضرورة تخفيض الحواجز والعوائق من امام التجارة والاستثمار الأجنبيين لتوسيع وتحسين قواعد التصدير مع ضرورة تحديد اولويات السياسات الاصلاحية لدعم التنوع والنمو في البلاد عن طريق الصادرات والاستثمارات الاجنبية.

وذكرت ان اعداد خطة للتنمية وبرنامج اقتصادي يعتبر احد المتطلبات الأساسية لعملية التنمية، ولكن هذا لايكفي مالم يقترن ذلك بتفعيل القرارات الاقتصادية ومعالجة التأخير، وكذلك ايجاد حل لاختصار الدورة المستندية والحد من البيروقراطية، بالاضافة الى فتح مجالات جديدة امام القطاع الخاص ورفع مستوى النزاهة في العمل الحكومي.

