مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن افتتاح فرعه الجديد في مدينة صباح الأحمدي البحرية تحديدا في منطقة «الخيران» تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ/ فواز الخالد و قد حرص بنك برقان على تواجده في الخيران لايمانه بالوصول الى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، حيث تعتبر منطقة الخيران واحد من أكثر وجهات الترفيه في الكويت. كما يعد الفرع الجديد ملائماً لاستقبال واستيعاب العملاء المقيمين في منطقة الخيران والمناطق المحيطة بها.

وبافتتاح الفرع الجديد في منطقة الخيران، أصبح عدد فروع مجموعة بنك برقان 30 فرعا في الكويت، و165 فرعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك في اطار استراتيجيته الهادفة الى توسيع مجموعة خدماته ومنتجاته المصرفية، محليا وعالميا.

حضر حفل الافتتاح الرسمي للفرع الجديد في منطقة الخيران يوم الخميس 1 أغسطس 2019، كل من محافظ الأحمدي الشيخ/ فواز الخالد رئيس مجلس ادارة بنك برقان ماجد العجيل و الرئيس التنفيذي الكويت- رائد الهقهق و الهام الصالح رئيس الفروع ، بالاضافة الى كبار المدراء و المسؤولين في محافظة الأحمدي و بنك برقان.

وقد تم تجهيز الفرع الجديد بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات عملاء البنك من الثلاثاء الى السبت، بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا.

وبهذه المناسبة أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح عن تفائله بالمؤشرات الايجابية التي شهدها الاقتصاد الكويتي مؤخراً، وتحسن بيئة الاستثمار في البلاد بوجه عام، ما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035، منوها الى اهمية القطاع المصرفي والدور المنوط به كركيزة أساسية لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في البلاد.

وثمن الخالد جهود بنك برقان لتعزيز حضوره والوصول بخدماته الى المزيد من العملاء في جميع مناطق الكويت ، مشيدا بحرص ادارة البنك على توفير الخدمات والمنتجات الجديدة التي يطرحها البنك لعملائه، معربا عن سعادته لبلوغ عدد فروع البنك محليا الى 30 فرعا و165 فرعا على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتطلع الى المزيد من الفروع للبنك، ومختلف البنوك المحلية والدولية وشركات الصرافة على ارض محافظة الاحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، بحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.

وأكد محافظ الاحمدي أن اهمية توالي افتتاح فروع عديدة للبنوك الكويتية والعالمية في دولة الكويت اجمالا وعلى ارض محافظة الاحمدي على وجه التحديد وفي المناطق السكنية الجديدة كمدينة صباح الاحمد على نحو خاص، يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات للوفاء بالاحتياجات المصرفية المتنامية للمواطنين والمقيمين، متوجها بالشكر الى رئيس مجلس ادارة ومنتسبي بنك برقان على الجهود المبذولة لانجاز هذا الفرع، متمنيا التوفيق لهم ولكل البنوك الكويتية في مواكبة مستجدات الصناعة المصرفية .

وقال رئيس مجلس ادارة بنك برقان، ماجد العجيل: «يواصل البنك مسيرة نموه و تطوره و التزامه باستراتيجية قوية، حيث يعد فرع الخيران الفرع الخامس في محافظة الأحمدي، و هذا دليل على نجاحنا في تحقيق التوسع بشبكة فروعنا من أجل تلبية الاحتياجات المصرفية لقاعدة عملائنا المتنامية، وذلك عبر تسهيل وصولهم الى خدماتنا المصرفية في جميع أنحاء البلاد، اضافة الى توفير أفضل مستوى من خدمة العملاء لكل أفراد المجتمع. ونحن دائما نحرص على مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية والوفاء باستحقاقات الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالـــي وتجاري عالمي في اطار رؤية «الكويت 2035».

