مال وأعمال

بيروت - (رويترز) - حذر الرئيس ميشال عون اللبنانيين من خطر اجراءات مالية «قاسية» من مؤسسات دولية ما لم يقدموا تضحيات لانقاذ البلد من أزمته الاقتصادية. وقال عون إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة «لكننا قادرون على تجاوزها وانقاذ الوطن من براثنها اذا عقدنا العزم على ذلك». وأضاف قائلا «التضحية المرحلية مطلوبة من كل اللبنانيين بدون استثناء لتنجح عملية الانقاذ». ومضى قائلا: «ان لم نضح اليوم جميعا ونرض بالتخلي عن بعض مكتسباتنا فاننا نخاطر بفقدها كلها حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية».