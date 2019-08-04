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واشنطن/ بروكسل «رويترز» - قالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا انها ستتخلى مؤقتا عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي. وقالت جورجيفا، وهي مواطنة بلغاربة، في تغريدة على «تويتر» انها طلبت، بعد التشاور مع رئيس لجنة الاخلاقيات بالبنك الدولي، اجارة ادارية أثناء فترة الترشح لصندوق النقد الدولي. ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر. واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة. وحصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاما على مساندة من غالبية بين دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.

