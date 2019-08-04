مال وأعمال

قال تقرير متخصص أنه بانتهاء شهر يوليو 2019، انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2019/2020، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو، نحو 64.9 دولاراً للبرميل، وهو يزيد بنحو 9.9 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 18% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 55 دولاراً للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 14.9 دولاراً عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 50 دولاراً.

وقال تقرير شركة الشال للاستشارات ان السنة المالية الفائتة 2018/2019 كانت التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يوليو 2019 أدنى بنحو 5.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 15.1 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 80 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10% لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستويي الانتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الايرادات النفطية بعد خصم تكاليف الانتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 17.5 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 14.5 مليار دينار كويتي. ومع اضافة نحو 1.9 مليار دينار ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 19.4 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 عجزاً قيمته 3.1 مليار دينار، ولكن بيانات أربعة شهور فقط لا تصلح سوى لاستخدامها كمؤشر على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيراً تابعاً لحركة أسعار وانتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.

