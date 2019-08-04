مال وأعمال

تطرق تقرير الشال الى أداء شهر يوليو، مشيراً الى أنه كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر يونيو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة مع أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 5.8% ومؤشر السوق الرئيس بنحو 2.4%. وارتفع أيضاً، مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.9%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 4.8%.

وحققت سيولة البورصة في شهر يوليو مستوى مرتفعاً مقارنة بسيولة شهر يونيو، حيث بلغت السيولة نحو 979 مليون دينار مرتفعةً من مستوى 660.2 مليون دينار لسيولة شهر يونيو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو بحدود 42.6 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 16% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو حين بلغ 36.7 مليون دينار وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (أي في 144 يوم عمل) نحو 4.825 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 33.5 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 135.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 14.2 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 98.9% اذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.

