مال وأعمال

حلل تقرير الشال ما صدر عن مكتب الاستقرار المالي في بنك الكويت المركزي الأسبوع قبل الفائت تقرير الاستقرار المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهو السابع من نوعه، ويعرض لمؤشرات وتفاصيل تعني تقدماً في النوعية وتقدماً في مستوى الشفافية، وهو أمر يُشكر عليه كلاً من الدائرة المسؤولة وبنك الكويت المركزي. وسوف نعرض بايجاز شديد لبعض المعلومات والمؤشرات التي استعرضها التقرير والتي تؤكد سلامة أوضاع القطاع المصرفي المحلي في الفترة التي غطاها التقرير، فمازال هناك بعض النمو في أعماله، ومازالت المخاطر قليلة. فالتقرير يؤكد أن أصول البنوك في عام 2018، قد حققت نمواً بنسبة 4.3%، مقارنة بنمو بلغت نسبته 6% في عام 2017، ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والاسلامية، أو خمس بنوك لكل منهما، الا أن البنوك التقليدية ظلت أكثر هيمنة في امتلاك الأصول، اذ استحوذت على نحو 59.5% من اجمالي تلك الأصول، أما البنوك الاسلامية فتبلغ حصتها نحو 39.6%. وحققت محفظة القروض، وهو النشاط الرئيس للبنوك، نمواً بنحو 4.9%، مقابل 3.9% في عام 2017، وضمنها سجلت القروض الشخصية نمواً بلغ نحو 7.8%، واستحوذت محفظة تلك القروض على نحو 60.4% من اجمالي الأصول. وربما صاحب تباطؤ النمو في اجمالي الأصول خفض في قيمها تحسباً لمخاطر، وتزامن مع نمو محفظة القروض، انحسار في نسبة المتعثر منها وللسنة التاسعة على التوالي، لتصل الى مستويات غير مسبوقة بنسبة 1.6% فقط في عام 2018، وهي أقل من النسبة قبل الأزمة المالية العالمية البالغة 3.8% في عام 2007، وبلغت بعد الأزمة، أي في عام 2009، نحو 11.5%. ورغم انخفاضها القياسي، بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة نحو 254%، بينما كانت نسبة تغطيتها في عام 2017 نحو 230%، وقبل الأزمة المالية العالمية أي في عام 2007 كانت نحو 87%. وتبلغ حصة البنوك التقليدية من اجمالي القروض غير المنتظمة نحو 56.5%، بما يتناسب تقريباً مع حصتها من اجمالي القروض البالغ نسبتها نحو 56.8%.

