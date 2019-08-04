مال وأعمال

قال متخصصون وخبراء في حركة السياحة والسفر ان سلوكيات بعض الركاب على متن العديد من الخطوط الجوية تتسم بالتسيب أحياناً خاصة فيما يتعلق بالنظافة، حيث لا يتعامل البعض مع الخطوط الجوية كوسيلة راقية للتنقل يجب ان يتم الحفاظ عليها .

وأكد خبراء في تصريحات متفرقة لـ «النهار» عما تم تداوله في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من وجود سلوكيات مستفزة على طائرات الخطوط الجوية الكويتية بأنه يجب أن تكون هناك حملات توعوية إعلامية موسعة في هذا الصدد، حتى يستوعب الراكب ما له وما عليه على متن الخطوط الجوية المختلفة.

وأشاروا الى أن الحملات الاعلامية التوعوية ستسهم الى حد بعيد في الحد من إهمال بعض الركاب على الطائرات، موضحين ان الخطوط الجوية هي واجهات لبلدانها حول العالم لذا يجب الحفاظ عليها وإظهارها بالشكل اللائق.

وشددوا على أن نقص الوعي لدى البعض والتغني بحب الوطن بالكلمات هي السبب وراء عدم الاكتراث من قبل البعض، وهو ما يتطلب وضع فيديوهات تعريفية للمواطنين في بدايات الرحلة ونهايتها بأهمية تعريف المواطنين والمقيمين المسافرين على طائرات الخطوط الجوية الكويتية بالحفاظ على الأماكن بعد ترك الطائرة على اعتبار أن هذا مظهر حضاري للدولة.

وقالوا إن نمو حركة النقل الجوي في العالم والشرق الأوسط خاصة يفتح مجالات عمل جديدة وفرص نمو لأسواق أخرى لعل أبرزها سوق التجهيزات الداخلية للطائرات، والديكورات التي يرغب الزبون أو مشتري الطائرة في تنفيذها داخل الطائرة سواء كانت طائرات تجارية تملكها الشركات أو طائرات خاصة يملكها الملوك والرؤساء ورجال الأعمال. ولفت إلى أن هناك سوق واعد لتجهيزات الطائرات وتصميماتها الداخلية، وهو سوق ينمو مع نمو سوق الطيران المدني وحركة النقل الجوي في الوقت الذي تتواجد فيه شركات مصنعة يتخصص كل منها في توفير احتياجات هذه الطائرات بدءا من شاشات البلازما العملاقة وقاعات اجتماعات وغرف طعام خاصة وأجنحة ملكية وحمامات متعددة وربما قريبا ملعب للغولف وحمام سباحة وكل ذلك سيكون عنوانا لسوق التصميم الداخلي وتجهيزات الطائرات. وطالبوا عبر «النهار» بتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين على اعتبار أن شركات الطيران تتكبد خسائر كبيرة مقابل تصرفات عدد من الركاب ويجب وضع ضوابط صارمة في هذا الصدد. وفيما يلي التفاصيل:

بداية، أشارت مدير عام شركة ليدرز غروب نبيلة العنجري إلى أن الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعامل مواطنين ووافدين بشكل غير لائق لا يعكس الوجه الحضاري للكويت وأهلها ولا يعبر بشكل أو بآخر عن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية خلال السنوات السابقة، والتي تتواصل من قبل مجلس الإدارة الحالي لتطوير خدمات الطائر الأزرق بشكل يليق بسمعة ومكانة الكويت في بناء صناعة طيران عالمية متطورة تناسب ورؤية كويت جديدة 2035.

واستدركت العنجري بالقول إن نقص الوعي لدى البعض والتغني بحب الوطن بالكلمات هي السبب وراء عدم الاكتراث من قبل البعض، وهو ما يتطلب وضع فيديوهات تعريفية للمواطنين في بدايات الرحلة ونهايتها بأهمية لتعريف المواطنين والمقيمين المسافرين على طائرات الخطوط الجوية الكويتية بالحفاظ على الأماكن بعد ترك الطائرة على اعتبار أن هذا مظهراً حضارياً للدولة.

وأوضحت أن هناك جانباً آخراً مهماً يتعلق بدور المضيفات في توعية الركاب بأهمية الحفاظ على نظافة الكراسي وعدم رمي القمامة والتأكيد عليهم من خلال توزيع أكياس مخصصة لهذا الغرض.

واستدركت بالقول أن حب الأوطان ليس بجمل تروى ولكن من خلال أفعال واقعية على الأرض ولو بسيطة، مختتمة بالقول ان صناعة الطيران في الكويت تشهد طفرة غير مسبوقة وعلى المواطن والوافد مساعدة الحكومة بالحفاظ على مكتسبات التنمية التي تحققت.

قواعد السفر

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كويت ستار للسياحة والسفر وموقع مسافر دوت كوم وليد أبو شروط أن هناك قواعد للسفر يجب اتباعها من قبل المسافرين، لافتا إلى أن سلوك بعض المسافرين لا يمكن تعميمه.

وأضاف أن ما يقوم به بعض المسافرين من أمورلا تليق، من خلال عدم الحفاظ على المال يعود بالأساس إلى عدم وضع ضوابط وشروط من شأنها أن ترضع من يخالفها، مؤكدا أنه من آمن العقوبة أساء الأدب.

وأكد أن شركات الطيران تتكبد مبالغ طائلة للحافظ على نظافة الطائرات وتهيئة المكان المناسب للمسافرين.

وأكد بو شروط أن نمو حركة النقل الجوي في العالم والشرق الأوسط خاصة يفتح مجالات عمل جديدة وفرص نمو لأسواق أخرى لعل أبرزها سوق التجهيزات الداخلية للطائرات، والديكورات التي يرغب الزبون أو مشتري الطائرة في تنفيذها داخل الطائرة سواء كانت طائرات تجارية تملكها الشركات أو طائرات خاصة يملكها الملوك والرؤساء ورجال الأعمال.

وبين أن شركات الطيران عندما تتعاقد على شراء الطائرات، فإنها لا تشمل التجهيزات الداخلية والتي تعود شركات الطيران نفسها لتقرر الديكور الداخلي والخدمات التي تنوي تزويد الطائرة بها وفقا للخدمات التي تقدمها للمسافرين والعملاء.

ولفت إلى أن هناك سوقاً واعداً لتجهيزات الطائرات وتصميماتها الداخلية، وهو سوق ينمو مع نمو سوق الطيران المدني وحركة النقل الجوي في الوقت الذي تتواجد فيه شركات مصنعة يتخصص كل منها في توفير احتياجات هذه الطائرات بدءا من شاشات البلازما العملاقة وقاعات اجتماعات وغرف طعام خاصة وأجنحة ملكية وحمامات متعددة وربما قريبا ملعب للجولف وحمام سباحة وكل ذلك سيكون عنوانا لسوق التصميم الداخلي وتجهيزات الطائرات.

أمور غير لائقة

من جانبه، أشار محمد الطاهر المدير بإحدى مكاتب السياحة أن ما يقوم به بعض المسافرين أمورلا تليق بالقواعد المعمول بها في خطوط الطيران بالعالم ويجب العمل على وضع ضوابط صارمة تمنع مثل تلك السلوكيات حفاظاً على سلامة أسطول الطائر الأزرق الذي يمثل الوجه الحضاري للكويت في مختلف بقاع العالم. وأضاف أن من بين الأمور الملحة التي يجب العمل على تطبيقها توقيع العقوبة على المخالفين وأن تكون تلك العقوبة صارمة.

وأضاف أن شركات الطيران تتكبد خسائر كبيرة مقابل تصرفات عدد من الركاب ويجب وضع ضوابط صارمة في هذا الصدد.

حجوزات السفر

وفي الإطار ذاته قال أحمد السيد وهو متخصص في حجوزات السفر ان هناك قواعد للسفر يجب اتباعها لذا لا يمكن للمسافرين ان يتعاملوا مع الطائرات كما لو كانت ملكية خاصة يستطيعون ان يفعلوا بها ما يشاؤون .

ويرى السيد إن مثلاً فتح باب الطائرة خلال الرحلة مستحيل، لكن هناك ركاب يحاولون ذلك على سبيل المزاح، ومجرد محاولة فعل ذلك، سيوقع الراكب في مشكلة كبيرة، وينتهي به الأمر بالأصفاد عند هبوط الطائرة، فبحسب حوادث سابقة عندما كان راكب يحاول فتح باب الطائرة خلال تحليقها فإن الطيار يقوم بهبوط اضطراري.

في سياق متصل، تذكر إحدى مضيفات الطيران أن الركاب يقومون بتغيير حفاضات الأطفال على طاولات الطعام القابلة للطي، ولا يتم مسحها بين رحلة وأخرى بالضرورة.

وعليك ألا تتفاجأ بأن السوائل على أرضية الحمام ليست مياهاً، وإنما نتيجة سوء استخدام المرحاض من قبل البعض.

تطور مستمر

ويقول رئيس مجلس الادارة لجمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله إن أسطول طيران «الكويتية» تطور بشكل كبير في الأونة الأخيرة ما يعكس التطور المستمر للناقل الوطني، وتلك التطورات تلزمنا جميعاً مواطنيين ومقيمين أن نسهم في هذا التطور بكل السبل مبيناً أن المحافظة على الطائرة امر ضروري من قبل الركاب عليها وخاصة الأسر من خلال جمع النفايات في مغلف ومن ثم تسليمه لطاقم الضيافة على الطائرة.

وأضاف النصرالله أن التوعية من قبل المواطنين والمقيمين لذويهم وخاصة الأطفال،ضرورية للمحافظة على مقاعد وارضيات الطائرة لتظل صورتها دائما جيدة امام اعين ركابها موضحاً أن من يستقل الطائرات في الدول المتقدمة يعلم جيداً مدى احترام سلوك مستقليها من خلال الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وكذلك بعناصر النظافة وعدم إلقاء بقايا الغذاء في أرضيات الطائرة كونها تعكس صورة ركابها.

وأشار النصرالله إلى أن الخطوط الجوية الكويتية من شأنها ان تعكس صورة الكويت في الخارج لذا وجب التعامل معها بشكل حضاري حتى لا ينظر لنا بصورة سلبية من قبل الآخرين وعليه ندعو جميع الركاب على طائرات «الكويتية» أن يسهموا في الحفاظ عليها سليمة نظيفة متميزة تعكس السلوك الحضاري للمجتمع، منوهاً إلى أن مجلس الادارة الحالي يبذل جهوداً كبيرة للوصول بالناقل الوطني إلى العالمية والتطور، وتلك التطورات تدعونا للحفاظ عليها وتقديرها ورفع شأنها وليس هدمها.

دعم اقتصادي

ومن جانبه، يشير رئيس نادي المستشارين الكويتيين د. جاسم الفهد، إلى أن الممتلكات العامة ومنها الطائرات التي يستقلها المسافرون هنا وهناك تمثل حرمة عامة وتدهورها وإهمالها وتعمد تخريبها أو اتلافها اضرار بالمال العام وباقتصاد وطن لذلك وجب علينا مواطنين ومقيمين ان نعدل سلوكياتنا في التعامل مع التطورات التي تخدمنا ولذا اصبحت الطائرة من منظومة الحياة اليومية وتدعم اقتصاديات البلدان وهي كذلك تعكس الوجهة الحضارية لأبناء المجتمع مطالبا بضرورة وضع قواعد ارشادية لركاب الطائرة «الكويتية» للمحافظة عليها ومناولة طاقم الضيافة أي نفايات أو مخلفات حتى تظل المقاعد وممرات الطائرة نظيفة ولا تتغير رائحتها كما وأن هذه المساهمات تقلل من التلف وتطيل عمر المنتج الذي يخدمنا.

وتساءل الفهد هل يترك الفرد منزله غير نظيف وممتلئ بالنفايات والمخلفات؟ فلماذا يتعمد إفساد الطائرة بهذه الصورة السيئة؟ عقب أن ينزل الركاب تشعر وأنك في مقلب نفايات أو بجانب حاوية للقمامة؟ هذه سلوكيات غير منطقية للكويتيين والمقيمين ويجب على الفور التخلص منها مناشدا جميع وسائل الإعلام أن تقدم الارشادات للمسافرين للمحافظة على المطارات والطائرات والالتزام بالاجراءات المقررة في هذا الجانب.

وذكر ان من تلك الاجراءات الجلوس في مبنى محطة المطار في انتظار رحلة الطيران، يتطلب الاحترام والتقدير ويجب أن يمثل سلوك ونشاط منتظم بالنسبة لغالبيتنا، كما ويجب أن تبدأ بالتعامل الحضاري منذ ان تحط الطائرة التي ستحملك إلى وجهتك على أرض المطار وحتى مغادرتها ومن أهم تلك الصور التي يجب استعمالها بحرص وعناية ومحافظة هي «المراحيض» وهي جزء من احترام المرفق إلى جانب ذلك عدم تناول العلكة والقائها في ارضيات الطائرة أو على المقعد ما يتسبب في زيادة تراكم القاذورات وهي عادات سيئة يجب التحوط منها .

وقال الفهد ان الرحلات الجوية تعتبر مرهقة لاسيما الطويلة منها وتصيب البعض بالقلق والتوتر، ويتضاعف هذا التوتر عند السفر مع رضيع أو طفل صغير، لذا يجب اتباع الطرق التي تحافظ على هدوء طفلك على متن الطائرة .

