مال وأعمال

قال مدير عام مركز السمو للاستشارات النفسية والاجتماعية ومدير عام شركة ارادة سنتر لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، د. محمود حسن طراد، ان وسائل النقل بمختلف انواعها والخدمات والمرافق تمثل جزءاً كبيراً من حياة المجتمع ولذا تقع مسؤولياتها مجتمعة على جميع مستخدميها في حين أن الطائرة تعد وجهة تنقل حضارية وبطبيعة تصاميمها تحتاج للتعامل الراقي كون خاماتها مكلفة جداً ما يتطلب تضافر الجهود للحفاظ عليها من التلف قبل أوانها، مؤكداً أن التساراعات العالمية والمتغيرات في التكنولوجيا دفعت الجميع إلى التعامل الراقي والحضاري ومن الأولى ان يتحمل ركاب الطائرة مواطنون ومقيمون مسؤولية حماية الطائرة والمحافظة على أصولها وأثاثها نظيفا كما يعامل أثاث منزله بل وأفضل لان تلك الوسائل معدة للخدمات وإن كانت تمثل استثماراً فهي في الوقت ذاته تمثل خدمة وتحمل في طياتها منتجات وخامات غالية الثمن وكلفتها مرتفعة.

وتابع أن الاجراءات التي تتبعها بعض الدول في التوعية وتعديل السلوك تثمر اثاراً ايجابية بينما نجدها في بلداننا لا تعطي جدواها الفعلية ما يجعلنا أكثر تأخرا في التقدم الحضاري وهو ما يعكس الانطباع الفردي والجماعي للمناطق مؤكداً أن الكويت من الدول التي تعيش جزءاً كبيراً من الرفاهية والتقدم لذا وجب ان يكمل المواطن تلك الرفاهية والتقدم بالمحافظة عليهما من خلال السلوك الحضاري في التعامل مع وسائل النقل والمرافق والطائرة أجدر بذلك.

