مال وأعمال

«رويترز»: واصلت بورصة وول ستريت الهبوط وسط تجدد مخاوف التجارة منهية أسبوعا مني فيه المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك بأكبر خسارة أسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ ديسمبر عندما استبد الفزع بالمستثمرين من احتمال ركود يلوح في الأفق. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 98.41 نقطة، أو 0.37 في المئة، إلى 26485.01 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 21.51 نقطة، أو 0.73 في المئة، ليغلق عند 2932.05 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 107.05 نقطة، أو 1.32 في المئة، إلى 8004.07 نقطة.

