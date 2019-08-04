مال وأعمال

اكد تقرير شركة Ofeed ان الدولار الأميركي شهد تحركات قوية خلال الأسبوع الماضي بسبب تأثره بالأحداث في الاقتصاد الأميركي فبعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، عاد إلى التراجع مجدداً لتبقى الأمور غير واضحة في أسواق العملات.

وذكر تقرير «Ofeed» الذي تنفرد بنشره «النهار» ان مؤشر الدولار ارتفع الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى منذ شهر مايو 2017 عند 98.68 قبل أن يعود ويفقد جزءاً كبيراً من مكاسبه قبل نهاية الأسبوع.

في خطوة متوقعة على نطاق واسع، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 2 في المئة -2.25 في المئة لدعم الاقتصاد وسط التباطؤ العالمي وتداعيات الحرب التجارية.

وفقا لبيان البنك سوف يواصل الفيدرالي مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وسيعمل حسب الاقتضاء للحفاظ على التوسع.

بالإضافة إلى ذلك أعلن الفيدرالي أنه سيتوقف عن بيع أصوله البالغة 3.8 تريليون دولار في أغسطس، أي قبل شهرين من المتوقع. وقد شدد البنك على كون الاستثمار «ضعيف» في قطاع الأعمال إلى جانب تراجع التضخم فيما يعد علامات على الضعف المحتمل في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، صوت عضوان من لجنة السياسة النقدية على تصبيت أسعار الفائدة وهما رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزنغرين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستير جورج.

تعديل السياسة النقدية

جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي علق على خفض سعر الفائدة بقوله إن المقصود هو تعديل السياسة النقدية، وشدد على عدم وجود ضمانات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وقد عمل هذا على ارتفاع مستويات الدولار بشكل كبير مقابل العملات الرئيسة بعد أن عادت الثقة أن خفض أسعار الفائدة في هذا الاجتماع ليست بداية لوتيرة خفض متصلة.

أما عن تقرير الوظائف الأميركي للقطاع غير الزراعي فقد أعلن الاقتصاد الأميركي عن توفير 164 ألف وظيفة في شهر يوليو ليوافق التوقعات بينما قد تم تعديل القراءة السابقة لتصبح بقيمة 193 ألف بعد أن كانت بقيمة 224 ألف.

أما عن معدلات البطالة فقد استقرت بنسبة 3.7 في المئة دون تغيير عن القراءة السابقة وكانت التوقعات تشير إلى تراجعها إلى 3.6 في المئة، بينما ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3 في المئة وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة وتم تعديل القراءة السابقة لترتفع بنسبة 0.3 في المئة بعد أن كانت بنسبة 0.2 في المئة.

تراجع الإسترليني

للأسبوع الثالث على التوالي يستمر الجنيه الإسترليني في الانخفاض الحاد ويسجل أدنى مستوياته منذ منتصف شهر يناير من عام 2017، وذلك على الرغم من قيام البنك المركزي البريطاني بتثبيت سياسته النقدية واستبعاد فكرة خفض أسعار الفائدة.

انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوياته منذ بداية عام 2017 عند 1.2079 ليستمر في الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي.

البنك المركزي البريطاني قرر تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 0.75% بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، كما وافق الأعضاء أيضاً على تثبيت برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.

أيضاً خفض البنك المركزي البريطاني توقعات النمو إلى 1.3 في المئة خلال عامي 2019 و2020 بعد أن كانت توقعاته السابقة بنسبة 1.5 في المئة و1.6 في المئة، كما توقع البنك أن يتجاوز معدل التضخم مستهدف البنك عند 2 في المئة في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

السبب وراء انخفاض توقعات النمو هو المخاوف المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة بعد تمسك رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون بميعاد البريكست في 31 أكتوبر القادم سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

من جهة أخرى، أشار المركزي البريطاني أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون مناسب خلال الفترة القادمة وأن القطاع المالي البريطاني مستعد بشكل كبير لتقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

خسائر اليورو

اما عن العملة الأوروبية الموحدة اليورو فقد سجل انخفاض مماثل للإسترليني للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ منتصف شهر مايو 2017 مقابل الدولار عند 1.1026 قبل أن يقلص بعض من خسائره قبل نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى أظهرت التقديرات المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتقاسم اليورو أن الاقتصاد توسع بنحو 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، حيث انخفض بذلك من 0.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك كما توقع الكثير من الاقتصاديون.

كان نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في منطقة اليورو قد بلغ ما يقرب من 1.1 في المئة، حيث قد تباطأ من 1.2% في الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

الملاذ الآمن

ارتفع الين الياباني إلى اعلى مستوياته منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالي بسبب عدم التأكد بشأن الحرب التجارية وأزمة البريكست.

زوج الدولار مقابل الين الياباني انخفض لأدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر 2018 عند 106.60، وذلك بعد تغريدات الرئيس الأميركي ترامب أنه سيفرض تعريفة جمركية جديدة بقيمة 10 في المئة على الواردات الصيني المتبقية بقيمة 300 مليار دولار وذلك حتى التوصل إلى اتفاق تجاري بينهما.

امتنع البنك الياباني عن اللجوء إلى المزيد من التوسع في سياسته النقدية وذلك خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه أشار إلى استعداده للقيام بالمزيد من اجراءات التحفيزية دون تردد وذلك إذا أثر تباطؤ النمو العالمي بشكل كبير على الانتعاش الاقتصادي في اليابان.

قام البنك المركزي الياباني بتخفيض توقعاته للتضخم إلى 1.0 في المئة فقط بالمقارنة مع توقعات ابريل الماضي البالغة نحو 1.1 في المئة. وأشار في بيانه أن تصاعد الشكوك في الخارج قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تحقيق هدف التضخم الذي يعد صعب المنال وهو 2 في المئة.

