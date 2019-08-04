مال وأعمال

قد تتأثر حركة الدولار بشكل كبير لأية مستجدات متعلقة بالحرب التجارية، خاصة بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على ما تبقى من السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة. أما على صعيد البيانات الاقتصادية، قد يشير تقرير مديري المشتريات الخدمي والصناعي عن شهر يوليو إلى تحسن طفيف حيث قد يستقر عند 51.6 بالمقارنة بالقراءة البالغة 51.6 المسجلة في شهر يونيو. مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة قد يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر يوليو والارتفاع إلى 1.8 في المئة من 1.7 في المئة على أساس سنوي.

أخيرا وليس أخر، تجدر الاشارة أن أية تصريحات من أعضاء الفيدرالي عن مستقبل سعر الفائدة من الممكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الدولار.

