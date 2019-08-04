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ارتفاع الذهب وهبوط النفط


تمكن الذهب من مواصلة الارتفاع في الأسبوع الماضي مستفيدا من المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية وخفض الفيدرالي لسعر الفائدة. سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على آخر مستجدات الحرب التجارية حيث سيحاول المعدن الأصفر الارتكاز على مستوى 1400 كدعم لمواصلة مشواره نحو تحطيم أرقام قياسية جديدة. وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد سجلت أكبر هبوط لها منذ سنوات بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. ستظل الأنظار منصبة تجاه الحرب التجارية وكذلك تقرير الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية الأسبوع الماضي أن متوسط مصافي النفط في الولايات المتحدة بلغ 17.2 مليون برميل يوميًا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، بانخفاض 1.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


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