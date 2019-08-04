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مال وأعمال

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غياب البيانات الاقتصادية يطارد اليورو


ذكر التقرير انه على الأرجح سوف يتأثر اليورو بالاتجاه العام في الأسواق المالية نظرا لغياب البيانات الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة من منطقة اليورو هذا الأسبوع. ولكن سيركز المستثمرون على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي المركب النهائي في منطقة اليورو، والذي قد يؤكد تسجيل انكماش في النمو في شهر يوليو إلى 51.5 من 52.2 في يونيو. أيضا يجب التنويه على أن محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي سوف يحظى ببعض الاهتمام حيث انه يعطي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير.


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