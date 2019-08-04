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«الإسترليني» ضحية عدم الاستقرار


اوضح التقرير ان الجنيه الاسترليني مازال ضحية حالة عدم الاستقرار حول مصير بريطانيا وقضية خروجها من الاتحاد الأوروبي حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2017 في الأسبوع المنصرم.
بعد التراجع المسجل في قطاعي التصنيع والانشاء سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على مؤشر قطاع الخدمات حيث قد يسجل تراجعا إلى 49.9 في يوليو من 50.2 في يونيو. الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا من المتوقع أن يسجل انخفاض بقيمة 0.1 في المئة في الربع الثاني بعد تسجيل نمو بمقدار 0.5 في المئة في الربع الأول. ستقوم أيضا المملكة المتحدة بإصدار مؤشرات اقتصادية أخرى وتشمل الانتاج الصناعي والميزان التجاري والناتج المحلي الاجمالي الشهري الصادر عن شهر يونيو.


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