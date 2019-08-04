وطن النهار

(ديفون-لي-بان) - فرنسا - (كونا): أشاد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بالاستقبال الطيب الذي تحظى به الجالية الكويتية في مدينة (ديفون لي بان) في جنوب فرنسا. جاء ذلك في تصريح للجارالله لـ (كونا) على هامش الحفل السنوي الذي اقامته السفارة الكويتية بمدينة (ديفون-لي-بان) احتفاء بالجالية الكويتية ولتعزيز العلاقات الكويتية - الفرنسية. كما أشاد الجار الله بجهود السفير الكويتي في فرنسا سامي السليمان وحرصه على تواجده في تلك المدينة التي يتواجد فيها الكثير من الكويتيين وتنظيمه لهذا الحفل الذي يواكب أيضا ذكرى أليمة في الكويت. وقال «اننا اليوم نترحم على شهداء الكويت ونتوجه بالدعاء الى صاحب السمو امير البلاد بطول العمر والصحة والعافية». وأضاف «ان الكويت تستذكر الدور الذي قامت به مدينة (ديفون- لي- بان) تجاه الكويتيين الذين تواجدوا فيها اثناء فترة الغزو العراقي وكيف ساندتهم في تلك الايام الصعبة واحتضنتهم وقدمت لهم كل التسهيلات من دراسة ورعاية». واوضح «ومنذ ذلك الوقت فقد ارتبط العديد من الكويتيين بهذه المدينة لانها ذات طبيعة خلابة وتحظى بموقع متميز بالقرب من مدينة جنيف السويسرية وبقية الجنوب الفرنسي مستفيدين من امكانياتها ومميزات من امن وخدمات جيدة للغاية».

وقال ان الكويت تستذكر ايضا الدور المتميز الذي قامت به الحكومة الفرنسية لدعم الحق الكويتي والمشاركة الايجابية والبناءة في عملية تحرير الكويت «ما يسعدنا ان نتشارك ككويتيين مع الفرنسيين في هذا الحفل». واشاد سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان بالعلاقات المتميزة بين الكويت وفرنسا والافاق الواعدة التي تنتظر الجانبين. جاء ذلك في كلمة السليمان امام حفل السفارة الفرنسية في مدينة (ديفون لي بان) جنوب فرنسا احتفاء بالجالية الكويتية الزائرة في المدينة كتقليد سنوي تحرص عليه السفارة الكويتية.

واعرب السليمان عن تقديره لعمدة المدينة ومجلسها على اهتمامهم بالمواطنين الكويتيين الذين يفضلون قضاء اجازاتهم الصيفية بين ربوعها الجميلة وتوفيرها لخدمات وتسهيلات جيدة لهم. وقال ان «اختيارنا لهذا اليوم الثاني من اغسطس يعيد بنا الذاكرة الى المواقف النبيلة التي وقفتها مدينة (ديفون) عندما حلت كارثة الغزو العراقي الغاشم على الكويت في هذا اليوم من عام 1990 حيث قدمت المدينة كل التسهيلات للمواطنين الكويتيين الذين تواجدوا هنا طوال فترة الغزو التي امتدت حوالي سبعة شهور». واضاف ان «الكويت تجدد هنا تقديرها للمواقف المؤيدة والداعمة التي قدمتها فرنسا للكويت انطلاقا من العلاقات المبنية على اسس راسخة وهناك تنوع وعمق في العلاقات التي شملت مختلف الميادين». ولفت الى وجود زيارات متبادلة بين الجانبين وعلى مختلف المستويات فتaحت فصولا واسعة من العلاقات المهمة والمتنوعة مع فرنسا مع ايلاء عناية خاصة لتنمية العلاقات الثقافية بينهما انطلاقا من الدور الحضاري التاريخي والمكانة الثقافية المميزة لفرنسا.

واشار الى ان هذا التقارب قد انعكس في التعاون على المجالين التعليمي والاداري بما في ذلك تشجيع الطلاب الكويتيين للالتحاق بالجامعات الفرنسية العريقة واعداد الكوادر الطبية الجيدة في المراكز الفرنسية المرموقة اضافة الى نشر الثقافة الفرنسية في المجتمع الكويتي وصولا الى انضمامها الى المنظمة الدولية للفرنكوفونية. ولفت الى «الدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة الكويت وعلى رأسها علي الغانم في تعزيز العلاقات التجارية بين الكويت وفرنسا والتي تشهد نموا مستمرا وفي تواصلها مع كبرى المؤسسات الاقتصادية الفرنسية من بينها اتحاد ارباب العمل (ميديف)». كما عبر السفير السليمان عن اهتمام وحرص الشيخ صباح الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و نائب وزير الخارجية خالد الجار الله على متابعة شؤون المواطنين الكويتيين في الخارج بشكل عام لاسيما في اوقات الاجازات الصيفية مؤكدا استعداد السفارة الكويتية في باريس لاستقبال اي اتصال او استفسار او طلب مساعدة من المواطنين الكويتيين. من جانبه اشاد عمدة (ديفون لي بان) سكاتولان في تصريح مماثل لـ(كونا) بالجالية الكويتية التي تحرص على زيارة المدينة من عام الى آخر مشيرا الى ان هذا التواجد يعطي للمنطقة طابعا مميزا لاسيما مع الطبيعة الخضراء المحيطة بها والهدوء الذي تتميز به. وقال ان المدينة تستذكر تلك الايام العصيبة التي عاشها الكويتيون من زائري المدينة ابان الغزو العراقي وقدمت لهم كل عون ومساعدة طلبوها في ذلك الوقت تضامنا معهم لاسيما الاطفال منهم. واضاف ان هذه العلاقات قد تطورت عبر تلك السنوات وبدأت تأخذ منحى ثقافيا واقتصاديا وانسانيا.

