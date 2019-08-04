وطن النهار

المنامة - «كونا»: منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عميد السلك الدبلوماسي سفير الكويت الشيخ عزام الصباح وسام (نجمة الاستحقاق) لدولة فلسطين تقديرا لدوره في تعزيز علاقات الاخوة بين الشعبين ونصرة القضية الفلسطينية. وقلد السفير الفلسطيني لدى البحرين طه عبدالقادر الشيخ عزام الصباح وسام (نجمة الاستحقاق) وذلك بمقر السفارة الفلسطينية.

وقال الشيخ عزام الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب منحه الوسام ان «هذا الوسام يعبر عن تقدير وعرفان القيادة الفلسطينية لنهج سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية منذ القدم».

واضاف ان دعم القضية الفلسطينية اصبح من الركائز والثوابت الاساسية في سياسة الكويت الخارجية والتي ارساها سمو امير البلاد، مؤكدا حرص الكويت حكومة وشعبا على الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني.

واعرب عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس على منحه الوسام، مؤكدا ان هذا التكريم هو تكريم للكويت وقيادتها الحكيمة.

