مرصد النهار

أكد مدير عام الطيران المدني المهندس يوسف الفوزان أن إدارة الطيران المدني استعدت لسبعة مواسم صيفية هذا العام، «موسم رمضان، عطلة المدارس، عيد الفطر، عطلة الصيف وموسم الحج والأضحى المبارك وموسم عودة المسافرين، لافتا إلى أن الادارة طبقت شعار صيف 2019 بلا زحمة. وأوضح الفوزان في حوار خاص لـ «لنهار» أن إدارة الطيران المدني تتابع عمل أربعة مطارات حيوية مطار الكويت، T4، مطار الشيخ سعد، طيران الجزيرة، ومستقبلا T2 وتشرف عليه وزارة الأشغال وسينتهي العمل به في عام 2022. وأشار إلى أن مطار الكويت يستقبل سنويا 15 مليون مسافر وأكثر، وفي فترة الصيف فقط يستقبل 6 ملايين مسافر ذهابا وإيابا، مؤكدا ان إدارة الطيران المدني قامت بإعداد جميع الخطط والإستراتيجيات لمواجهة موسم الحج لهذا العام، إلى تفاصيل الحوار في هذا اللقاء:

كيف تجد التحديثات التي قمتم بها في مطار الكويت الدولي خاصة خلال العام الحالي..؟

المطار بوابة الكويت الأولى من جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية، خاصة أن مطارات الدول انعكاس لرقيها، ودليل نجاح وقبلة للقادمين اليها من جميع دول العالم، وفي مطار الكويت استعددنا لصيف 2019 الذي اصررنا ان يكون من دون زحام، خاصة ان المطار يستقبل 6 ملايين مسافر صيفا ذهابا وايابا، حيث قامت الإدارة بإعداد الخطط وتجهيز الفرق اللازمة على مدار الساعة في كل المطارات التابعة لها خاصة T1، ومطار الشيخ سعد، T4 وخصص للخطوط الجوية الكويتية، وT 5 الذي خصص لطيران الجزيرة، واكثر الوجهات التي سافر اليها المواطنون والوافدون خلال هذا الصيف تركيا ومن ثم لندن.

استعدادات

ما المواسم التي تم الاستعداد لها في هذا الصيف؟

سبعة مواسم تم الاستعداد لها موسم رمضان، عطلة المدارس، عيد الفطر، عطلة الصيف وموسم الحج والأضحى المبارك وموسم عودة المسافرين، بمعنى سبع محطات واطلقنا عليها شعار «صيف 2019 غير وبلا زحمة»، وهناك ارتياح من قبل المواطنين، بعد عمل الاستراتيجيات اللازمة للمطارات ابتداء من 2010، حيث تنوعت الاستراتيجيات بقصيرة الامد ومتوسطة وطويلة الامد، وقصيرة الامد التي يتم تنفيذها خلال ثلاثة أشهر وماتتعلق في توسعة الصالات وإضافة بعض الكاونترات وإلغاء بعض الحواجز التي ليس لها داعٍ، اما متوسطة الامد تتعلق باعطاء قطعة أرض عن طريق مجلس الوزراء وإشراك القطاع الخاص في المطار مثلما حدث مع مطار الجزيرة الذي قام بالتكفل عبر ميزانيته الخاصة ويستخدمه كمدرج ومطار خاص به، وكذلك ماحدث وفيما يتعلق بمطار الـ T4 الخاص للخطوط الجوية الكويتية تم إنجازه في فترة تعتبر قياسية خلال 22 شهراً بسواعد مهندسين كويتيين 100% يعملون في الإدارة العامة للطيران المدني خاصة إدارة المشاريع وهذا بحد ذاته مفخرة كويتية أن نمنح الكفاءات الوطنية دورا مهما وفعالا في تنمية المطار والارتقاء به إلى تقديم خدمات أفضل للمسافرين، اما الخطط التي تعتبر طويلة الامد فهي متابعة إنجاز المطار الجديد T2 الذي يتم العمل به تحت مظلة وزارة الاشغال الذي سيرى النور في عام 2022 القادم، بالاضافة لتجهيز الحزمة الثالثة للمدرج الجديد مع برج مراقبة متطور ، وهذه تعتبر من استراتيجيات إدارة الطيران المدني لعام 2019 التي نعمل على متابعتها عبر مراحل انتقالية تقودنا للازدهار في مطارات الكويت.

متطوعون

قام الطيران المدني بفتح المجال للتطوع للطاقات الشابة بالعمل في المطار، كيف كان صدى هذه الخطوة؟

تعتبر خطوة إيجابية خاصة انهم متطوعون في فترة الصيف ومنحهم فرصة وثقة تعطي دافعاً للتطور المرحلي من أجل اكتساب الخبرة، وأعمارهم تتراوح من 17 إلى 20 سنة وهذا المجال سيعود عليهم بفائدة مستقبلية حينما يعملون مع الخبرات المتواجدة في ادارة الطيران المدني ويلمسون على أرض الواقع كيفية التعامل مع جميع الشرائح التي تعمل في أروقة وادارات وقطاعات المطار، خاصة حينما يعمل مستقبلا في الطيران المدني تكون لديه خبرة كافية بعد تجربة التطوع التي انعكست إيجابا عليه خلال انخراطه في الطيران المدني.

شراكة

كيف تجدون تعامل الجهات الحكومية العاملة في المطار؟

نشكر جميع الجهات العاملة في المطار خاصة الدور الذي تقوم به إدارة العمليات في الطيران المدني ووزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ووزارة الصحة، فجميعنا شركاء في تقديم الخدمات للمسافرين في المطار، وحتى لو تم الانتهاء من ساعات الدوام المحددة يوجد هناك تنسيق على أعلى المستويات فنحن نعمل في مكان حيوي واستراتيجي له اهميته في الدولة، وهناك اجتماعات دورية وتعاون ملموس خاصة انه توجد قوانين متبعة تحدد نوعية العمل لكل جهة في المطار

تنسيق

تجهيزات «الطيران المدني» لموسم الحج الذي سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة؟

أول طلائع الحج التي ستغادر مطار الكويت اليوم 4 أغسطس الحالي ، حيث أقلعت قبل ايام بعثة الحج لعمل الترتيبات اللازمة في الحج، والحجاج لهم ترتيبات خاصة بما أنهم ضيوف الرحمن وسيؤدون المناسك ونسعى لتقديم كل التسهيلات، علما بأنه كانت هناك اجتماعات تحضيرية من قبل ثلاثة أشهر مع وزارة الاوقاف ووزارة الداخلية وممثلي الحملات، كما قامت إدارة الطيران المدني بتجهيز كاونتر خاص لوزارة الصحة في المطار لتقديم المساعدات للحجاج، وعمل الاشتراطات اللازمة، بالاضافة إلى تنبيه للحجاج قبل السفر بعدم وضع الأدوية الخاصة في حقائب الشحن بل في شنطة يدوية، فالحقائب قد تتعرض للتأخير او الفقدان او اي سبب اخر، من اجل سلامتهم أطلقنا هذا التنبيه.

وهل يعملون بهذه النصائح ؟

نحن اعطينا الارشادات والنصائح اللازمة لكن لانستطيع الاصرار عليهم فنحن لانعرف من هم المرضى من بين الحجاج..

هل هناك التزام من ممثلي الحملات باشتراطات وتوجيهات إدارة الطيران المدني؟

نسبة التزامهم 99 في المئة وهذا امر طبيعي لانهم يعرفون اشتراطات السلامة وتسهيل رحلة الحجاج، وحتى بعد العودة نطلب من ممثلي الحملات ابلاغ الحجاج بختم الجواز والمغادرة للبيت ونحن سنوصلها للبيت عن طريق الحملات.

شركات الطيران

كم شركة طيران ستتولى نقل الحجاج من الكويت إلى الحج؟

يوجد أربع شركات طيران ستقل الحجاج «الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وطيران للسعودية وشركة ناسا للطيران»، وعدد المغادرين عشرة الاف حاج عن طريق الجو، علما بأننا في المطار لا نفرق بين كويتي ومقيم الجميع مسافر ويتم تقديم خدمة متساوية لهم خاصة انهم سيؤدون مناسك الحج.

المراقبون الجويون في الطيران المدني

قيد التنسيق مع ديوان الخدمة

طالب المراقبون الجويون في الطيران المدني باقرار كوادر خاصة بهم؟

التنسيق قائم مع ديوان الخدمة المدنية في اقرار هذه النوبات لهم، خاصة انهم كفاءات وطنية تستحق التشجيع ومتفاءلون باقرارها بعد موافقة ديوان الخدمة.

هل من جديد في سياسة فتح الأجواء مع دول لم تكن مدرجة ضمن جداول الرحلات المعتادة؟

منذ عام 2006 ونحن نعمل و نطبق سياسة الأجواء المفتوحة، وكل دولة ترغب بفتح خطوط طيران نحن نرحب بذلك، وحاليا لدينا ربط مع 53 شركة طيران دولي ، ولدينا يوميا مايقارب 350 طائرة مابين إقلاع ووصول.

«إيكاو»

هل تم حظر طيران محدد من قبل الطيران المدني هذا العام.؟

من المؤكد لا وأجواؤنا مفتوحة خاصة إذا كان الطيران القادم منتظماً ويتبع سلامة الطيران، فنحن حريصون على سلامة أرواح المسافرين، خاصة أننا نعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للطيران المدني «إيكاو».

كم تبلغ إحصائية عدد المسافرين لديكم سنويا؟

ما يقارب 15 مليون مسافر سنويا وترتفع الاحصائية في بعض السنوات.

تو الناس

ما النصائح التي تطالبون المسافرين باتباعها ومازلتم تعانون منها..؟

دائما نكرر للمسافرين بالانتباه لصلاحية جواز السفر بألا تقل عن ستة أشهر، والكثير من المواطنين ملتزمين بهذا الجانب، ونطالب بالحضور قبل الاقلاع باكثر من ساعتين خاصة ان الكاونترات تغلق قبل ساعة من الاقلاع، وبوابة صعود الطائرة تغلق قبل نصف ساعة من الاقلاع، ومنطقة حزم الأمتعة تسكر قبل ساعة من الاقلاع، لكن تفاجأ بنوعيات «تردد» تو الناس، خاصة انك هناك احترازات وقوانين دولية تحكم الطيران، واذا لم أغلق حسب شروط منظمة الطيران نحصل على مخالفات دولية، فلدينا اتفاقيات ملزمون بها تم توقيعها منذ عام 1964، تنص على بنود واضحة يجب عدم مخالفتها ونحن نعمل على ضبط العملية بكل الحالات،

أعداء النجاح

في فترة سابقة ظهرت أقاويل ان خطوط الطيران الكويتية ستمنع من دخول دول أوروبا إذا لم تلتزم بالاشتراطات الدولية؟ ما تعليقك؟

هناك فئات تسمى «بأعداء النجاح» لذلك يحاولون بث وإثارة الاشاعات المغرضة بغرض محاربة نجاحك وتميزك، ولكن الخطوط الجوية الكويتية ناقل له سمعته بين مطارات العالم، وهناك تشجيع من القيادة السياسية في دعم وتوفير اللازم لهذا القطاع الحيوي ومن يطلع على المراحل الانتقالية فسيجد ان هناك إيجابيات وتطويراً وإنشاءات بدأت تظهر نتائجها على مطار الكويت الدولي.

كيف تتعاملون مع ترشيحات ديوان الخدمة الخاصة بجلب موظفين جدد لإدارة الطيران المدني؟

إدارة الطيران المدني ترحب بكل الترشيحات الصادرة من ديوان الخدمة ويتم عمل اللازم بعد الترشيح، ونحن لانمنع هذا الشي خاصة انه حق كفله الدستور، ونعمل ونحتاج لتخصصات فنية بالذات أكثر منها إدارية.

مع التقادم الزمني تحتاج إدارة الطيران المدني للتوسعة في كثافة الموظفين وتنوع القطاعات، هل من مبنى جديد يتم العمل عليه حاليا؟

هناك المبنى الإداري الجديد نتمنى أن يرى النور خلال الستة أشهر القادمة، وهو على طريق صبحان بالقرب من مطار الشيخ سعد، وهو مبنى ضخم متكامل وتكلفته مايقارب 48 مليون دينار ، وسيتم الانتقال إليه بعد الانتهاء من إنجازه كليا.

