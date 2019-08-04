وطن النهار

نفذت فرق البلدية خطة موضوعة للقضاء على ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص وفق جدول زمني وذلك للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية «وزارة الكهرباء والعدل والداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية».

وقامت الفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية تحت اشراف لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب برئاسة نائب المدير العام لقطاع شؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار بجولات ميدانية تنفذها ضمن إطار حملة إطمئن والتي انطلقت في أول شهر يوليو الماضي.

واوضحت البلدية أنها جادة في التعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بشأن وجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية والنموذجية والتعامل معها أولا بأول سواء عن طريق الخط الساخن 139 او حسابات البلدية الرسمية (تويتر- استغرام )على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن حصيلة الحملة على مدى شهر يوليو الماضي في جميع المحافظات أسفرت عن 119 منزلا مخالفا استجاب اصحابها لإخلائها من العزاب بعد توجيه الانذارات، الى جانب اخلاء العزاب من 120 منزلا بعد قطع التيار الكهربائي عنها من اجمالي 558 منزلا مخالفا رصدت من قبل الفرق الرقابية خلال الفترة الماضية. وأضافت أن جهود الحملة متواصلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الكهرباء والماء وشرطة البيئة كل جهة في مجال اختصاصها للحد من ظاهرة سكن العزاب واثارها السلبية اجتماعيا وامنيا وخدماتيا.

وجاءت حصيلة الشهر من الحملة موزعة على النحو التالي محافظة العاصمة قامت برصد 40 عقارا فيما تم اخلاء 11 عقارا استجابة من أصحابها بعد الكشف إلى جانب قطع التيار عن 6 عقارات للعزاب.

في حين كانت بمحافظة الفروانية تم رصد 186 عقارا فيما تم إخلاء 65 منزلا للعزاب من قبل أصحابها استجابة للانذارات فضلا إلى جانب قطع التيار عن 16 عقارا.

وذكرت الادارة أن محافظة الاحمدي قامت برصد 169 عقارا فيما استجاب 9 ملاك عقارات للانذارات واخلوا عقاراتهم من العزاب فيما تم قطع التيار عن 65 عقارا للعزاب.

وأضافت الادارة أن محافظة الجهراء قامت برصد 95 عقارا فيما تم اخلاء 24 عقارا من قبل أصحابها استجابة للملصقات إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن 14 عقارا.

وتطرقت الادارة إلى أن بلدية حولي قامت برصد 64 منزلاً فيما استجاب 10 ملاك عقارات وقاموا بإخلاء عقاراتهم من العزاب بالاضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن 19 عقارا.

وتابعت الادارة أن فرع بلدية محافظة مبارك الكبير قامت برصد 4 منازل فيما استجاب مالك عقار بإخلاء عقاره من العزاب وتطرقت الادارة الى انه تم التعامل مع 239 منزلا سواء اخلاء او قطع تيار كهربائى وجار التعامل مع 319 منزلاً

