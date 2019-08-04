وطن النهار

شنت هيئة القوى العاملة، حملات تفتيشية متتالية على مواقع العمل المكشوفة بلغت ألفا و219 موقعا، أسفر عنها رصد ألف و238 عاملا مخالفا لقرار حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا وحتى الرابعة مساء خلال الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، مشيرة إلى أنه ستتخذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين بتغريمهم وايقاف ملف الشركات المسجلين عليها.

في هذا السياق، أكد نائب مدير عام التخطيط والتطوير الإداري بالهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك الجافور: أن الهيئة ممثلة في إدارة المركز الوطني تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المنصوص عليها بالقرار المذكور، حيث تقوم بالتفتيش على الأماكن المكشوفة للتحقق من مدى التزام أصحاب العمل بعدم تشغيل العمالة خلال الفترة المذكورة اعتبارا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وحال ثبوت عدم التزام أي صاحب عمل بهذا الحظر فان الإدارة المختصة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واوضح في تصريح صحافي، أن فرق التفتيش تحرر اخطارا بتلافي المخالفة لتعاود التفتيش على الموقع وفق المهلة الممنوحة، وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دينار وتصل الى 200 دينار عن كل عامل موجود في الموقع، ويتم وضع رمز إيقاف للملف ويحال الى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الاجراء اللازم، وذلك حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف.

وأشار الجافور إلى أن تطبيق القرار الإداري رقم / 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة يمثل تنظيما لساعات العمل دون انقاصها وعدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لإضرار التأخير، بل إنه جاء مراعيا للمصلحة العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.

