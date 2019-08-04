loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«أمنية» ومعهد الأبحاث أطلقا حملة «صحتي في بيئتي»


أطلق مشروع «أمنية» حملة بيئية استهدفت مطار الكويت الدولي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن البرنامج الصيفي «صحتي في بيئتي».
وفي هذا الإطار افادت لطيفة السبيعي الممثل المعتمد لمشروع «أمنية» مع القطاع التعليمي والتدريب في تصريح صحافي أن هذه الحملة البيئية تأتي ضمن المشاريع المجتمعية التي نقوم بها على مدار السنة، بهدف ترسيخ الوعي بالمحافظة على بيئتنا من خطر التلوث جراء تزايد النفايات البلاستيكية.
وأضافت أن هذه الحملة جاءت تماشيا مع التوجه العالمي بنشر الوعي بالمجتمع بغرس مفهوم اعادة تدوير البلاستيك، وهو الحل الأمثل بالتخلص منه بطريقة صحيحة وحضارية وآمنة .
وذكرت السبيعي إن «أمنية» ماضية قدما في تعزيز المزيد من المفاهيم البيئية في المجتمع ليكون شريكا مساهما في حملاتنا ومشاريعنا البيئية برعاية كريمة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة