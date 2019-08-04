وطن النهار

أطلق مشروع «أمنية» حملة بيئية استهدفت مطار الكويت الدولي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن البرنامج الصيفي «صحتي في بيئتي».

وفي هذا الإطار افادت لطيفة السبيعي الممثل المعتمد لمشروع «أمنية» مع القطاع التعليمي والتدريب في تصريح صحافي أن هذه الحملة البيئية تأتي ضمن المشاريع المجتمعية التي نقوم بها على مدار السنة، بهدف ترسيخ الوعي بالمحافظة على بيئتنا من خطر التلوث جراء تزايد النفايات البلاستيكية.

وأضافت أن هذه الحملة جاءت تماشيا مع التوجه العالمي بنشر الوعي بالمجتمع بغرس مفهوم اعادة تدوير البلاستيك، وهو الحل الأمثل بالتخلص منه بطريقة صحيحة وحضارية وآمنة .

وذكرت السبيعي إن «أمنية» ماضية قدما في تعزيز المزيد من المفاهيم البيئية في المجتمع ليكون شريكا مساهما في حملاتنا ومشاريعنا البيئية برعاية كريمة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.

