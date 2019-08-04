وطن النهار

أكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة احمد السيد عمر، ان الذكرى الـ 29 الاليمة للغزو العراقي تزيدنا إصرارا وتحدياً على المضي في إعادة الروح لمؤسساتنا البحثية والعلمية في دولتنا الحبيبة واستكمال مسيرتها التي انطلقت منذ عام 1967.

وقالت في هذه المناسبة: «نستذكر بكل فخر واعتزاز دور القيادة السياسية التي كانت داعمة لإعادة اعمار وبناء معهد الكويت للأبحاث العلمية لما أصاب مبانيه ومختبراته العلمية من دمار في فترة قصيرة، حيث بلغت الاضرار المادية التي لحقت بمباني المعهد في الشويخ والسالمية والصليبية والدوحة حوالي 4 ملايين دينار كويتي والاضرار المتعلقة بالبنية التحتية للمعهد كالمختبرات والأجهزة والمكتبات وغيرها اكثر من 30 مليون دينار كويتي».

وأضافت: «اما على صعيد البحوث والأنشطة العلمية التي كان المعهد قائما بها لا يمكن حصرها بشكل يعطي القيمة المادية الحقيقية لها، فعدد المشاريع البحثية التي كانت جارية عند حدوث العدوان العراقي بلغ 81 مشروعا كانت كلفتها الإجمالية حوالي 13 مليون دينار كويتي، وقد ضاعت جميع نتائج هذه المشاريع البحثية عندما تم الاستيلاء على المعهد بمختبراته واجهزته ومعداته وضاعت معها جهود سنوات من البحث والتطوير».

وتابعت: ان الغزو العراقي على الكويت أدى إلى إصابة بيئة الخليج العربي بدرجة عالية من التلوث البيئي نتيجة للعمليات الحربية وحرق آبار النفط، والتصرفات غير المسؤولة التي أدت إلى تدمير البيئة البحرية والبرية والجوية والحياة الفطرية في بيئة دولة الكويت وإخلال التوازن الطبيعي بها ولكن لله الحمد بتضافر جميع الجهود لمؤسسات الدولة استطاعت دولة الكويت أن تتجاوز هذه الكارثة البيئية واستخدام كل الإمكانات المتاحة لعودة الحياة الطبيعية للبيئة الكويتية. وأضافت: لقد أسهم المعهد مساهمة حقيقية في اعادة البيئة الكويتية لما كانت عليه سابقا بعد الاضرار التي خلفها الاحتلال العراقي نتيجة الدمار بجميع الجوانب البيئية، وحقق المعهد نتائج ايجابية من خلال مشاركته للدور الذي لعبته دولة الكويت بعد التحرير في تنفيذ عدداً كبيراً من المشاريع لتقييم الدمار البيئي الناجم عن الغزو والاشراف على تنفيذ برنامج «الرصد والتقييم البيئي» بتمويل من لجنة التعويضات للأمم المتحدة، حيث اعتمدت لجنة الأمم المتحدة التقنيات التي طورها المعهد لمعالجة البحيرات النفطية بيولوجياً وذلك بمشاركة باحثي المعهد مع فريق هيئة التعويضات والمستشارين القانونيين في جميع الجلسات التي تم عقدها في جنيف للدفاع عن المطالبات الكويتية البيئية، وبالنهاية تكللت جهود دولة الكويت من خلال اعتماد لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حوالي 2.8 مليار دولار امريكي لإعادة تأهيل البيئة من الدمار الذي نتج من جراء الغزو العراقي، وكان دور المعهد يتمثل من خلال تقديم الدعم الفني والإداري لنقطة الارتباط الكويتي وتقديم التقارير اللازمة للجنة التعويضات الدولية (UNCC) ما ساعد في تحويل مبالغ التكلفة المعتمدة إلى دولة الكويت.

