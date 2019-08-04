وطن النهار

أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها في شهر يوليو المنصرم بلغ 334 ألف دينار. وقال مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في بيان صحافي للادارة إن إجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة الشهر الماضي بلغ 2244 معاملة. وأضاف العتيبي أن عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغ 1992 شهادة و137 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية موضحا أن لجنة الاعتراضات في الإدارة عقدت اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة. وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.