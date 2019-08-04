loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«نزع الملكية»: 334 ألف دينار لمعاملات يوليو


أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها في شهر يوليو المنصرم بلغ 334 ألف دينار. وقال مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في بيان صحافي للادارة إن إجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة الشهر الماضي بلغ 2244 معاملة. وأضاف العتيبي أن عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغ 1992 شهادة و137 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية موضحا أن لجنة الاعتراضات في الإدارة عقدت اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة. وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة