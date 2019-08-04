وطن النهار

صرح وكيل وزارة العدل بالانابة عمر الشرقاوي بان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فهد العفاسي اعتمد مكافأة الخدمات الممتازة لعدد «3249» موظفا بوزارة العدل بمختلف القطاعات التابعة للوزارة ومرفق القضاء وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 والمعدل بالقرار رقم 43/2016 بالاضافة الى الضوابط الخاصة بوزارة العدل بموجب القرار الوزاري رقم 252/2017. واشار الشرقاوي إلى انه سيتم صرف مكافأة الخدمات الممتازة وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي لعدد «77» موظفا من الديوان العام و«342» موظفا من قطاع التسجيل العقاري بالاضافة الى «2830» موظفا من مرفق القضاء.

