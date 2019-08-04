آراء

لوحة أريد منك أن ترسمها معي في عقلك عبارة عن أرض شاسعة في منتصفها مزرعة وفي مركز هذه المزرعة نافورة جميلة وخارج أسوارها تمتد غابة كبيرة ومظلمة، أما النافورة فهي المركز وتمثل منبع القيم والأخلاق وتجد حولها الورود بألوانها المشرقة وشذاها البديع وتحوم حولها نسمات نقية هادئة، وكلما ابتعدت عنها يتلاشى هذا الجمال أكثر فأكثر حتى تصل الى السور والذي يُعبر عن حدود القيم التي نؤمن بها والأنظمة التي تصنع منا بشرا بهوية تحمل مشاعر انسانية وعقول نيرة قادرة على بناء واعمار الأرض، ومن يتسلق الاسوار ويخرج متغلغلا بداخل الغابة المظلمة سيتوه وتنعدم عنده الانسانية وتضمر المشاعر ويحتل ذاته الجشع والطمع وتسيره غرائز تبعد بمسافة عن منبع القيم ليتحول الى كائن أقرب لعالم الوحوش.

والسؤال الصعب كيف يعيش من شرب من منبع القيم في وحشة وظلمة هذه الغابة؟

نأخذ نفساً عميقاً،،،

مقولة دارجة هذه الايام تقول «صاحب المبادئ شغله ما يمشي» وكأن مجتمعنا اصبح خارج السور، مقولة منكم من يوافق عليها وآخرون ضدها وأنا أنضم مع الضد لاني على قناعة بأن أصحاب المبادئ هم الباقون لايماني بان البقاء للأصلح، ونصل لمستوى مؤسف لتلون السلبية مجتمعنا وتوهمنا باننا في غابة تجعل منا كائنات بعيدة كل البعد عن النافورة ومنبع الأخلاق، حتى أصبح أهل الغابة يفتخرون بمكانهم ويسوقون ممارساتهم ويجملونها ويصل بهم الغرور بأن يتهمون أهل المبادئ بالرجعية والجهالة، من يتصارع منهم مع ضميره تجده بكل سهولة يبرر ممارساته غير الأخلاقية بمقولة «مجبر أخاك لا بطل».

عزيزي.. أريدك أن تحدد موقعك أنت في اللوحة، ان كنت من الناس الجالسة حول النافورة فنصيحتي بأن تفتخر وتتمسك بالمكان الذي أنت فيه، وان كنت من الذين يتجولون داخل سور الحديقة فيجب عليك أخذ الحذر من اغراء الغابة وأهلها من الذين يجملون الخطأ.

دور مهم يجب أن يقوم به كل مسؤول في هذا الوطن، يبدأ بتقييم موقعه في هذه اللوحة ومواقع الناس حولها، والحرص على صيانة النافورة وزراعة الورود الجميلة حولها والعمل على تماسك السور، ومحاربة من يدعو الى أجواء الغابة.

