آراء

قبل 29 سنة أفاق الكويتيون على صوت المدافع العراقية والطائرات الحربية.. لقد احتلت الكويت واستشهد ابناؤها الذين دافعوا عنها بشراسة وتراجعوا الى كيفان الصمود، فكانت معركة شرسة استخدم فيها الغزاة كل انواع الأسلحة حيث قصفت الدبابات البيوت واستشهد واصيب الكثير من ابناء كيفان وكانت البيوت المقصوفة على الشوارع الرئيسة شاهداً على هذا العدوان الى عهد قريب.

دمر الغزاة الفنادق وقصفوا قصر دسمان، وبفضل الله تعالى انتقلت الشرعية الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ونجا امير القلوب المغفور له الشيخ جابر الاحمد الصباح وولي عهده فارس التحرير المغفور له الشيخ سعد العبدالله الصباح، كانت الكويت كلها تنتظر بشوق ولهفة تلقي هذا الخبر المصيري، فنجاة الشرعية تعني عودة الكويت باذن الله.

كان الكويتيون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيسخر لنا العالم بأسره، وغاب عن المقبور صدام حسين وزمرته ان آل الصباح لم يحكموا الكويت بالدبابة

بل هو عقد بين الحاكم والمحكوم، ابى الكويتيون الا ان يقولوا بصوت واحد «لا حكم الا لآل الصباح».

بعد ايام قليلة جاءت عبارة الملك الخالد في قلوب اهل الكويت الملك فهد ابن عبدالعزيز آل سعود (اليوم ما في السعودية والكويت اليوم في بلد واحد يا نعيش سوى يا نموت سوى). كانت هذه الكلمات مثل البلسم على قلوب اهل الكويت خصوصا الصامدين منهم ممن عانوا من بطش وعدوان قوات الاحتلال.

فتحت السعودية ودول الخليج ومصر أراضيها للكويتيين وانتفض الخليج العربي باكمله ووقفوا مع الكويت وقفة رجل واحد وجاء موقف مصر العروبة والرئيس الوفي حسني مبارك مؤيدا وداعما وكذلك سورية.

وقفت الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالرئيس بوش وكذلك بريطانيا ممثلة بمارغريت تاتشر مع الشرعية الكويتية وشكلا التحالف لطرد الغزاة من الكويت. سبعة شهور عجاف عاشها اهل الكويت بين لاجئ وصامد على ارض الكويت لم يجد الغزاة كويتيا يتعاون معهم وأعلن الكويتيون الصامدون العصيان المدني ونظموا المظاهرات واستشهد ابناء ونساء الكويت وشكل الكويتيون فرق المقاومة وأبدعوا في محاربة العدو ولم تتوقف تلك المقاومة حتى يوم التحرير ذلك الفجر الذي انهى الشهور العجاف وظلامها الدامس وحوله الى فجر التحرير ونوره المشع لتعود الكويت حرة أبية محررة. سبعة شهور كان فيها اهل الكويت الصامدون على ارضها على قلب واحد بكل اطيافهم لم يفرق الغزو بين شيعي وسني وحضري وبدوي كان الكل كويتياً.

ورسالتي اليوم هي لجيل الشباب:

اياكم ان تنسوا الغزو العراقي الغاشم، اجعلوا اسم الكويت دائما نصب اعينكم، تعلموا من درس الغزو العراقي الغاشم، كونوا صفا واحداً كما كان آباؤكم وأجدادكم خلال الغزو ومعركة الجهراء، تمسكوا بوحدتنا الوطنية السور الواقي للكويت، انقلوا لابنائكم قصص الشهادة والأسر

وبطولات اهل الكويت خلال الغزو، تعرفوا على اسماء ابطال التحرير من قادوا التحالف الدولي والدبلوماسية الكويتية وشهداء الكويت واحفروا اسماءهم بماء الذهب، تذكروا الفريق الكويتي الذي أطفأ آبار البترول التي أشعلها ازلام صدام حسين.

لقد كانت العزيمة والاصرار وحب الوطن هو سلاح أهل الكويت وحققوا المستحيل واطفأوا الآبار في زمن قياسي لم تتخيله فرق الاطفاء الآخرى.

اليوم الكويت تتطلع اليوم الى رؤية الكويت جديدة 2035 والشباب هم القلب النابض لهذه الخطة والكويتيون لا يعرفون المستحيل، جددوا التاريخ واصنعوا كويت المستقبل بسواعدكم.

نحمد الله جل في علاه على نعمة التحرير ونسأل الله ان يرحم شهداءنا الابرار وان يسكنهم فسيح جناته وان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

