آراء

من طبيعة النفس السمحة أن تستقبل واقعها بانشراح فيما تحب وتتغاضى عما تكره لأنها لا تملك يداً في تغييره، بل تحاول أن تجد الخير في كل أمورها وان كانت مخالفة لهواها، فتحيا برضا وتسليم لكل ما كتبه الله لها وتتدبر الحكمة في مقاديرها.

وان سمح النفس الذي يسعد قلبه بالواقع الذي لا يمكن دفعه أو رفعه هو من يغنم في حياته بأكبر قسط من السعادة وهناءة العيش؛ لأنه بخلقه هذا يتكيَّف مع الأوضاع من حوله بسرعة مهما كانت مكروة لنفسه، وهو الهين اللين في طبعه ورفقته، الذي يستقبل الناس بالبشر فيظفر بمحبتهم له وثقتهم به، لأنه يعاملهم بلين الجانب، ويتغاضى عن سيئاتهم ونقائصهم، واذا دعاه الواجب الى تقديم النصح، كان يسر بالنصيحة، لا يقصد الفضيحة أو تصيد الزلَّات والعثرات، ولا يحتقر شيئا من أفعال الخير مهما صغر أو قلت قيمته، فلعله يكون سبب السعادة والرحمة له ولغيره من الناس.

السماحة صفة جامعة للعديد من الصفات الجاذبة للخير والمحبة كاللين والتواضع والبشاشة والرحمة، وان الخير في تلك الصفة لا يظهر على وجه المرء وفي قبوله بين الناس فقط بل يلتمس أثرها في التيسير والبركة في حياته كلها، يصبح كالأرض الخصبة الولادة، يزهر ويثمر وينتشر خيره ويسعد به من حوله. وكما قيل:

«والنفس السَّمحة كالأرض الطَّيِّـبَة الهيِّنَة المستوية، فهي لكل ما يراد منها من خير صالحة، ان أردت عبورها هانت، وان أردت حرثها وزراعتها لانت، وان أردت البناء فيها سهلت، وان شئت النوم عليها تمهدت».

