آراء

منذ أن عادت البعثات الدراسية الأولى التي أرسلها محمد علي (والي مصر) من أوروبا أوائل القرن التاسع عشر الميلادي.. بدأ الناس في مصر.. يقرئون ويسمعون عن الفرق بين دور المرأة في أوروبا ودورها في مصر.. فقد ألف رفاعة رافع الطهطاوي بعد عودته من باريس عاصمة النور.. كتاب «تخليص الابريز في تلخيص باريز» بين فيه تقديره واعجابه ببعض ما شاهد من تقاليد فرنسية مثل انشغال المرأة بالبيع والشراء واختلاطها بالرجال، دون أن يمثل ذلك اعتداءً على الأخلاق في نظر الأوروبيين، كما نجد في كتاب «تخليص الابريز» تفضيلاً لحق الأوروبية في الخروج وحدها أو مع من تحب .. لأنها كالرجل في جميع الأمور، ولأن منشأ العفة عندها التربية الحديثة وفق ما يفيد أستاذنا الدكتور في جامعة عين شمس بالقاهرة عفت سلام.. شفهيا وتحريريا..لنا في بداية السبعينيات من القرن الماضي.

كما نادى الطهطاوي في عهد «محمد علي» الى تعليم المرأة العربية وتثقيفها؛ فوضع كتابا مشتركاً لتثقيف البنات والبنين على السواء ودعا الى اشتراك المرأة في أعمال الرجال على قدر طاقتها.. وقد تدرج هذا الوعي في النماء حتى لقي على يد «قاسم أمين» دعوة أكبر لتحرير المرأة.. فقد هاجم قاسم أمين القول بأن المرأة مخلوق ناقص العقل والدين؛ مؤكداً أن المرأة المصرية ستتعود على استعمال حريتها وستأخذ في الشعور بواجباتها شيئاً فشيئاً، وترتقي ملكاتها العقلية والأدبية.. مع الأيام.

وكتب أمين.. الداعية المستنير.. يعلن أنه ليس في الشريعة الاسلامية نص يوجب وضع النقاب على الطريقة المعهودة آنئذاك في مصر «التي ورثناها من مخالطة الأمم المتحجرة».

وفي مناقشة تعدد الزوجات كشف أمين عن زيف بعض الفقهاء في تعريف الزواج تعريفاً منحطاً، حيث وصفوا عقد الزواج «فقهياً» بأنه عقد يملك به الرجل بضع المرأة».

وقد سرى هذا الفهم الخاطئ منهم الى عامة المسلمين.. مع أن الزواج في القرآن ميثاق: عشرة بمعروف وعدل واحسان.

وصرح أمين بأن بعض الفقهاء هم الذين أغفلوا شرط العدل في تعدد الزوجات فقد جاء في القرآن: «وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة..» «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم»، وأداة النفي «لن» كما يقرر النحاة هي أشد أدوات النفي للمستقبل، اذ تنفيه نفياً بائنا، والقرآن يسجل بصريح العبارة أن الاستطاعة مستحيلة، وأن العلة المتوهمة للتصريح بالتعدد لن تتحقق، والمقرر عند الفقهاء من عقليين وحرفيين أنه متى زالت العلة زال المعلول.

وكتب أمين عن الطلاق وذكر أن الأصل فيه هو الحظر وأن الاباحة ليست الا لعارض يبيحه.

ورغم كل الشواهد الانسانية الصريحة التي قدمها هذا المصلح الاجتماعي؛ فقد قوبلت دعوته باستنكار شديد من بعض رجال الدين المتزمتين كعادتهم..وظلت نظرياته بحاجة الى التطبيق، حتى كان الأستاذ الدكتور «لطفي السيد»، الذي خرج بهذه الدعوة الى حيز التنفيذ. وطبق فعلاً حرية المرأة في المجالات التي عمل بها، وكان يحضر ندواته بعض الأدبيات والشاعرات يشترك معه في التحرير من النساء «نبوية موسى» والأديبة «مي» و«باحثة البادية» وكان فتح أبواب الجامعة أمام الفتيات غاية بعيدة تشبه الحلم فصار حقيقة بفضله عندما صار مديراً لها..

وفي مقالاته في الصحف المختلفة بث استاذ الجيل الوعي بقضية المرأة، وحاول تصحيح مفهوم الزواج ودعا الى تربية البنات وتعليمهن.

لقد دوت صيحات لطفي السيد في أرجاء العالم العربي بأن «العبودية ابنة الجهل، وأن الحرية قرينة العلم وأن طباع السوء اذا تولدت مرة عن الحرية، تولدت ألف مرة عن الاستعباد، وأن الحرية أكبر ضمان يمكن اتخاذه لصون المرأة».

فآمنت بعض النساء العربيات بحريتهن، وعرفن أن لهن الحق في تلك الحرية.. بل ان زعيمة نسائية استطاعت أن تتحدى النزعة المحافظة - في ذلك الوقت- بأن ألقت بنقابها في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي تخطو خارجة من الباخرة التي عادت بها من مؤتمر نسائي في روما، في ايطاليا..واحتذى هذا المثال النموذجي الرائع الذي ضربته «هدى شعراوي» مصريات أخريات واحدة بعد أخرى.. وبالتدريج نزعت نساء مصر النقاب الحريري واحدة بعد واحدة.. هذا النقاب الذي كان يفصلهن عن العالم.. ويحجبهن عن صنو المرأة في الحياة..الرجل.

والشاهد من ذلك كله : ان على كل رجل عربي أن يؤمن بالشخصية الاستقلالية للمرأة الجادة وأن يسعى لتعليمها وتثقيفها لتساعده في تحمل أعباء بناء حضارتنا العربية؛ فالمرأة العاملة المتعلمة أفضل ألف مرة من تلك المرأة المسودة الجاهلة.

فحرية المرأة العربية.. يصعب تحقيقها من دون حرية الرجل العربي..

و العبودية.. ابنة الجهل. في كل زمان ومكان..

ولقد قرأت منذ مدة مسرحية لهنريك ابسن اسمها «بيت عروس» ويمكن ترجمتها الى «بيت اللعبة» أيضاً، جعلتني أصد في اشمئزاز ذهني عن المرأة المؤنثة المغناج واحترم المرأة العاملة الكاسبة التي تصر أن تحيا وأن تعرف وأن تختبر.. لقد كان مغزى تلك المسرحية، أن المرأة يجب أن ترتفع من الأنثوية، الى الانسانية ومن البيت الى المجتمع، ويجب أن ترفض التدليل، وان تربي نفسها بنفسها وتكسب الاختبارات من هذه الدنيا لأنها انسان قبل أن تكون زوجة أو أما.

وهذه بعض معالم الاتجاه المتأثر بالنزعة الغربية في فهم قضية المرأة والذي استطاع فعلاً تنوير المرأة العربية.. على ما آل اليه نظيرتها الغربية.. وتخليصها من حالها في عصور الانحطاط التي ظللنا نعاني منها ردحاً من الزمان في العصر الحديث في بعض الدول العربية.. ولكن جهود كبيرة مطلوبة الآن من المرأة كي تثبت مكانتها ودورها الحقيقي في بناء حضارتنا الانسانية المأمولة، وذلك بالتعلم والعمل الجاد المفيد واحترام نفسها في اطار فكرتها الانسانية عن نفسها.. أما الرجل فما عليه الا أن يتذكر دائماً ما قاله لطفي السيد «من أن الحرية.. أكبر ضمان لصون المرأة وحمايتها.. في المجتمع.

وللكلام بقية.

