أول النهار

من منطلق ذكرى الغزو الغاشم على الكويت قام مكتب الإنماء الاجتماعي بتنظيم معرض بكل من مجمع الراية والكوت يومي الخميس والجمعة الموافق 1 و 2 أغسطس، وكانت المشاركة بهدف توضيح الدور المهم الذي يلعبه مكتب الإنماء الاجتماعي في خدمة المجتمع الكويتي في تقديم جميع خدمات الإرشاد والاستشارة النفسية والاجتماعية والتربوية

وأنشئ مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بعد تحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم بمبادرة من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح -طيب الله ثراه-، لتبدأ مسيرة العطاء بتأهيل الذات الكويتية لتحقيق الأمن الاجتماعي والنفسي.

ويهدف المكتب إلى إعادة تأهيل الذات الكويتية كي تعود آمنة مطمئنة، كما يسعى إلى رصد الظواهر الاجتماعية والسلوكية والتربوية التي يتعرض لها المجتمع الكويتي لدراستها وتوفير الحلول المناسبة لها.

