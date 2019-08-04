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أول النهار

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ديوان حقوق الإنسان التقى البدون المحتجزين في السجن المركزي


قام وفد من أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني لحقوق الانسان الخميس الماضي مؤلف من د. يوسف الصقر، منى العطية ومها البرجس بزيارة ميدانية للمحتجزين على ذمة التحقيق من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» بالسجن العمومي للاطلاع على اوضاعهم. وقال الصقر في تصريح صحافي ان اعضاء الديوان التقوا المحتجزين البدون لمدة اربع ساعات اطلعوا فيها على اوضاعهم والتحقيقات التي جرت معهم والاستماع الى ما لديهم من ملاحظات، مؤكدا ان الاجتماع مع المحتجزين البدون كان بشكل منفرد. واضاف الصقر ان تقرير حول زيارة الديوان سيرفع الى الجهات المسؤولة، باعتبار أن قضية البدون هي محل اهتمام الديوان، داعيا الى العمل على حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية بشكل نهائي.


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