أول النهار

نيويورك- «كونا»: جدد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي الشكر والعرفان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها دول التحالف الدولي التي دعمت واسهمت بتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم. جاء ذلك في كلمة القاها السفير العتيبي في جلسة مجلس الامن حول (الاطفال والنزاع المسلح) حيث صادف عقد الجلسة ذكرى الغزو العراقي الغاشم على الكويت. وقال إن «هذا الغزو راح ضحيته من ابناء الكويت البواسل الكثير واسر وفقد الكثير وبفضل من الله سبحانه وتعالى ونتيجة لالتزام مجلس الامن بتنفيذ قراراته واولها القرار رقم (660) الذي صدر في مثل هذا اليوم عام 1990 تحررت بلادي».واضاف السفير العتيبي «اجدد الشكر لهذه الدول التي وقفت الى جانب الحق والعدل والشرعية الدولية من نفس هذه القاعة التي حفرت صورتها في وجدان كل كويتي». وجددت الكويت التزامها بحماية حقوق الأطفال وخاصة الأطفال في النزاعات المسلحة ودعمها لكل ما من شأنه إن يعزز الامتثال لميثاق الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين. وركز العتيبي على مسألة محورية تطبيق قرارات مجلس الأمن في المقام الأول لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والآليات والمبادرات التي من شأنها حماية الأطفال. ورحب بالتطورات الإيجابية التي وردت في تقرير الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول هذه المسألة وابرزها نجاح الحكومات والأمم المتحدة في إطلاق سراح وإعادة تأهيل أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل مجند حول العالم. واشار العتيبي الى انه بالرغم من ذلك فإن تقرير الأمين العام لهذا العام ينقل صورة مروعة حيال استمرار تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات والتي وصل عددها إلى إجمالي 24 الف انتهاك. واوضح انه في العديد من الحالات وصلت عدد من الانتهاكات إلى أرقام قياسية منذ إنشاء آلية الرصد والإبلاغ «منها أعداد هائلة من القتل والتشويه وحالات مفزعة من العنف الجنسي ضد الأطفال من بين الانتهاكات الأخرى». واوضح العتيبي انه لإنهاء تلك الانتهاكات لا بد أولا من العمل على ضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن منها القرارات الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح بالإضافة إلى القرارات الخاصة بحماية المدنيين وآخرها القرار رقم 2475 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات.

