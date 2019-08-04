الأولى

علمت النهار ان عدداً من النواب سيتقدمون باقتراح بقانون لالغاء قانون المرئي والمسموع برمته او إلغاء فصول المحظورات والعقوبات منه وقوانين اخرى تقيد حرية الرأي والتعبير، كورقة ضغط على الحكومة لإحراز تقدم بشأن تعديلات لمزيد من الحرية بعدة قوانين منها المطبوعات وجرائم تقنية المعلومات والمرئي والمسموع.

وقال المصدر: سنرفع سقف المطالبات وهناك اعضاء مؤثرون من اللجنة التشريعية يدعمون هذا الاتجاه، وسنصوت على الالغاء اذا لم تتعاون الحكومة مع التعديلات الدقيقة نحو مزيد من الحريات.

من جانب آخر، استجابت الحكومة لدعوات مجلس الامة بضرورة تحرير الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات الحكومية، وتحويلها الى الخزانة العامة، وذلك في تعاون من وزيري المالية والتجارة نايف الحجرف وخالد الروضان، حيث امتثلت هيئة الصناعة لتحويل 45 مليون دينار الى الخزانة بنسبة 90% من ارباحها المحققة، وكذلك تحويل مؤسسة الموانئ 48 مليون دينار الى الخزانة بنسبة 100 % من ارباحها، وهيئة الاتصالات بتحول قرابة 55 مليونا بنسبة 90% من ارباحها المحققة، وذلك عن الحسابات الختامية 2018/2019. واتت الاستجابة بإرسال الحكومة الى لجنة الميزانيات البرلمانية الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية عن السنة المالية 2018/2019، وكان لافتا فيها تحقيق الهيئة العامة للصناعة أرباحا قاربت 51 مليون دينار، يحتفظ بـ 10 % منها لاحتياطي المشاريع او دعم المشاريع القائمة، وبرزت أرباح هيئة الاتصالات بحوالي 60 مليون دينار، يستقطع منها قرابة 6 ملايين لاحتياطي الهيئة. من جانبها، حققت التأمينات الاجتماعية ايرادات لامست 5 مليارات، وتضاف الأرباح المحققة بحوالي مليار و800 مليون الى احتياطات الصناديق.

بدوره، حقق صندوق التنمية أرباحا اقتربت من 185 مليونا، ويحول حوالي 16 مليونا منها الى الرعاية السكنية، في حين تحول قرابة 168 مليونا الى احتياطي الصندوق. من جانبه، حقق البنك المركزي صافي أرباح بنحو 212 مليونا، يضاف كامله الى الاحتياطي العام للبنك، وكانت الإيرادات المحصلة تقارب 258 مليون.

ومن جهة بنك الائتمان، فقد بلغت صافي ارباحه حوالي 59 مليونا و500 الف دينار ستضاف الى الاحتياطي العام للبنك، وكانت الإيرادات المحصلة 101 مليون دينار.