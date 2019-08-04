الأولى

أظهرت وثيقة حكومية رسمية حصلت النهار على نسخة منها عن اعطاء الهيئة العامة للاستثمار الضوء الأخضر لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبدء في تنفيذ تأسيس شركة مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي بقيمة 382 مليون دينار والأعمال المكملة لها. (طالع ص 11)

ووفقا للوثيقة فقد عقد اجتماع تنسيقي اخيرا بين مسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار ومسؤولين بهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناقش الأسس والمعايير الحاكمة والمنظمة لمشاركة الهيئة العامة للاستثمار في رؤوس أموال شركات المشروعات التي يتم تأسيسها وفق أحكام القانون رقم 116 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك لتغطية مساهمة المواطنين في الحصة المخصصة لهم والتي تبلغ 50 من رأس مال شركة المشروع بقيمة تقريبية حوالي 190 مليون دينار، حيث نص القانون ايضا على تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مستقبلاً بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتغطية وإدارة حصص المواطنين من اسهم مشاريع الشراكة. ولفتت هيئة مشروعات الشراكة الى ان جميع ما يتم سداده نيابة عن المواطنين يتم استرجاعه من عمليات الاكتتاب العام التي يتم تنفيذها في مدى 5 سنوات منذ تأسيس شركة المشروع في حين أن المبالغ التي تسهم فيها الهيئة العامة للاستثمار برؤوس أموال الشركات تستطيع استرجاعها بعد ادراج أسهم تلك الشركات وفق آليات السوق.