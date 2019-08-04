الأولى

الخرطوم- الوكالات: أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، أن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري اليوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، عقدته قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي، عرضت فيه آخر مستجدات المفاوضات مع المجلس العسكري حول المرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

وفي المؤتمر الصحافي، قال القيادي بقوى الحرية، مدني عباس مدني، إن اللجنة الفنية المفاوضة ستختتم أعمالها السبت، تمهيدا لتوقيع الإعلان الدستوري، بالأحرف الأولى اليوم الأحد..... (طالع ص 19).

وذكر مدني، أنه سيتم وضع جدول زمني لتشكيل هياكل الدولة في الفترة الانتقالية، مبينًا أن الإعلان الدستوري حدد فترة شهر كحد أقصى لتشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في فض اعتصام الخرطوم قبل نحو شهرين.

وشدد عباس على أنه سيتم كذلك إجمال نقاط في الوثيقة الدستورية بما تم التشاور فيه مع الحركات المسلحة. بدورها قالت القيادية، ابتسام السنهوري، إن الإعلان الدستوري يؤسس لنظام برلماني بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء.

وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرًا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيتم إجازتهم من قبل مجلس السيادة.

وتابعت: ستكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67 في المئة، والبقية هي للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة إعلان الحرية والتغيير.

وفي الأول من يناير الماضي، وقع تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات نداء السودان والاجماع الوطني والتجمع الاتحادي، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.

وأشارت السنهوري أن تحديد شكل الدولة ما إذا ستكون ولايات أو أقاليم سيترك للحكومة المدنية.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوضية مستقلة تشكل وفقاً لقوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوضية الانتخابات والدستور.

وأضافت أن مفوضية الحدود والسلام سيكونها مجلس الوزراء، وترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والسيادة. وأكدت أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تضم محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الاوضاع الاقتصادية. وأفادت أن الأمن والمخابرات يخضع للسلطة السيادية والتنفيذية، والشرطة تتبع لمجلس الوزراء، فيما تتبع القوات المسلحة والدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي.

وفجر أمس، أعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على جميع نقاط الإعلان الدستوري.