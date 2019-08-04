وطن النهار

أعلن مؤسس فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال، عزم الفريق على المشاركة بالمعرض التراثي السنوي الرابع للفريق المزمع إقامته تحت رعاية وحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري ورعاية وحضور وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان خلال الفترة من 6-10 أكتوبر المقبل في قاعة أحمد مشاري العدواني بمنطقة ضاحية عبدالله السالم بمشاركة وحضور كوكبة من أبناء الأسرة الحاكمة.

وقال كمال في تصريح صحافي على هامش لقائه وأعضاء الفريق محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود عبدالصمد بوشهري: إن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض التراثية ليس على مستوى الكويت فحسب بل على المستوى الخليجي والعربي من حيث عدد المشاركين ونوعية المقتنيات التراثية والحرفية وعدد الحضور والاهتمام الاعلامي والصحافي بالحدث.

وثمن محمد علي كمال، حرص محافظ مبارك الكبير على دعم ومساندة العاملين في مجال العمل التطوعي لاسيما مجال الحفاظ على التراث الكويتي وحرف الآباء والأجداد الأصيلة وغرس هذه القيمة في نفوس الشباب والنشء الذي يعد الفريق أحد الكيانات الوطنية العاملة في هذا المجال.

وأضاف: إنه «تم التباحث خلال اللقاء في سبل التعاون المشترك بين المحافظة والفريق وامكانية اقامة الأنشطة والفعاليات التراثية والحرفية ودعم المبدعين الكويتيين المهتمين بالتراث والباحثين وهواة الحرف والابداعات الشبابية الكويتية وذلك خلال الاعياد والاحتفالات الوطنية والمناسبات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الرامية لدعم ومساندة الشباب في شتى المجالات.

وتابع كمال: «لقد قام الفريق بتكريم المحافظ تقديراً لدوره الرائد في دعم ومساندة الفريق ولأداء دوره الوطني في الحفاظ على التراث وتعريف الشباب بحرف الآباء والأجداد وابراز مدى عمق وأصالة التراث الكويتي القديم الذي يؤرخ لمحطات مهمة في تاريخ الكويت».

في سياق آخر، أقام مؤسس واعضاء فريق إكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين بعرض نوادر المقتنيات البحرية والحرف اليدوية، خلال المعرض المصاحب لرحلة إحياء ذكرى الغوص الواحد والثلاثين الذي نظمته رحلة التراث البحري في النادي البحري الرياضي يوم «القفال» تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور ممثل سموه وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز.

