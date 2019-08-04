دفتر أحوال

استطاع رجال الإطفاء السيطرة على حريق اندلع في جسر قيد الإنشاء على طريق الشيخ زايد آل نهيان بين منطقتي الفردوس والاندلس واخماده خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر إطفائي انه وفور ورود بلاغ ظهر أول أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في جسر قيد الانشاء على طريق الشيخ زيد آل نهيان بين منطقتي الفردوس والاندلس توجه رجال اطفاء 4 مركز وهي الصليبخات والعارضية والاسناد ومشرف إلى موقع الحريق حيث تبين ان جسراً قيد الانشاء اندلعت به النار بالاضافة الى كمية من الاخشاب فتم محاصرتها واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.

حضر الموقع نائب مدير عام قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إدارة العلاقات والاعلام العميد خليل الأمير ومدير إطفاء محافظة العاصمة العقيد أحمد الرشيدي ومدير عام هيئة الطرق ورؤساء المراكز.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها تجري تحقيقا لبيان أسباب حريق اندلع في أحد الجسور قيد الإنشاء على طريق الشيخ زايد آل نهيان (الدائري الخامس).

وقالت الهيئة في بيان صحافي إنه فور وقوع الحريق تم ابلاغ الإدارة العامة للاطفاء للوقوف على الوضع والحادث حيث تمكنت فرقها من السيطرة على الحريق كما تواجد في موقع الحادث فريق من الجهاز المشرف.

وكانت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للاطفاء الكويتية ذكرت في بيان لها أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في جسر قيد الإنشاء على طريق (الدائري الخامس) بين منطقتي الفردوس والأندلس دون وقوع أي اصابات. وأوضحت الإدارة أن فرق إطفاء الصليبخات والعارضية والاسناد ومشرف هرعت الى موقع الحادث وتمكنت من سيطرتها على الحريق في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه جار التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

