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بوشهري بحث القضية المرورية


خلال اجتماع جمعه مع مدير هيئة الطرق والمختارين محافظ مبارك الكبير يوجه بتجاوز الاختناقات المرورية والإسراع في معالجة الطرقات وجه محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري بضرورة تجاوز الاختناقات المرورية في نطاق المحافظة خاصة مع قرب انتهاء العطلة الصيفية ودخول الأبناء الى مدارسهم، خاصة ان المحافظة يغلب عليها السكن النموذجي وبالتالي فإن الازدحامات التي تشهدها بعض الطرقات غير مبررة.
كما دعا اللواء بوشهري الى اهمية الانتهاء من تطوير الطرقات وتجاوز . المشكلات نتيجة الامطار التي تأثرت بها الكويت في العام الحالي. جاءت توجيهات محافظ مبارك الكبير خلال اللقاء الذي جمعه مع مدير عام هيئة الطرق م.سهى أشكناني وعدد من المهندسين والمستشارين وكذلك مختاري المحافظة.


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