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بروتوكول تعاون بين الإطفاء والحرس الوطني


استقبل مدير اطفاء محافظة مبارك الكبير العميد محمد المحميد صباح امس وفد يترأسه معاون الاسناد الاداري بالحرس الوطني العميد ركن طلاع عبدالرزاق قدير في مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة بحضور رئيس مركز اطفاء القرين العقيد محمد العيدان ورئيس مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة المقدم علي المرزوقي وذلك في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين ولتبادل الخبرات والاطلاع على آليات ومعدات المركز للاستفادة من امكانياته كون المركز متخصص بالتعامل مع حوادث المواد الخطرة والمشعة.
رافق العميد عبدالرزاق قدير في الزيارة كل من ممثل مدير الخدمات الفنية العقيد مهندس جاسم محمد فهد وممثل مركز الدفاع الكيماوي والرصد الاشعاعي رائد سعد فهد عبدالله وممثل فرع الاطفاء النقيب احمد عصام محمد.


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