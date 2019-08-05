أول النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» الكويتية احالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الاعلام وموظف بالوزارة الى النيابة العامة بعد توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيله على المال العام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة د. محمد بوزبر في بيان صحافي لـ«نزاهة» أمس الأحد ان الواقعة تتضمن قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت بين عامي 2017 و2018.

وأضاف بوزبر أن ذلك جاء على الرغم من عدم استحقاق الموظف تلك المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمدا عن العمل وعدم اتخاذ القيادي السابق حياله أي اجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل وقام بتزكيته لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة وحمله وتكليفه بتقييمه بتقدير امتياز عن عام 2017 دون وجه حق. ولفت الى تلقي «نزاهة» بلاغا مستوفياً للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وأرفقت به جميع المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ. وأوضح أنه كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع افادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان ما يثير في طياته توافر شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيله على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم (10) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وذكر أنه بعدما اطمأنت «نزاهة» الى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت باحالة الأوراق الى النائب العام. وأكد بوزبر عزم «نزاهة» على مواصلة الجهود والاجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها مثمنا دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد على التزام هيئة «نزاهة» في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

