أول النهار

اكد الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس ان وسائل الاتصال تتزايد اهميتها باستمرار نتيجة للتطور السريع والمذهل الذي تشهده تقنيات الاتصال يوما بعد يوم، مشيراً الى ان المحتوى اصبح بمختلف أنواعه مهارات وفنون يتم خلالها استدراج المتلقي للتأثير به في أي اتجاه يحدده صانع ذلك المحتوى.

وقال الخميس خلال كلمته في افتتاح فعاليات ملتقى الاعلام الجديد والعصر الرقمي في نسخته الثانية ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م تحت عنوان الممارسات الاعلامية.. التزامات وطنية، بحضور محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وحاتم الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، وبمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجال الاعلام الرقمي: «أن الاعلام بات اليوم صناعة كبيرة وثقيلة ومتطورة، مشيرا لا بد ونحن نجتمع كاعلاميين مهنيين ومتخصصين اليوم في مثل هذا اللقاء الفريد أن نخرج بنتيجة حقيقية وملموسة، وأن تصل بنا الحوارات واللقاءات الى ما يعزز مسيرة الاعلام العربي وخدمة قضاياه، حيث بات من حق المجتمع أن نقدم له ما يليق به من اطروحات اعلامية مختلفة تحميه ولا تفككه تبنيه ولا تهدمه، ونجعل الاعلام يلعب دوره الرئيس في التنوير والتنمية».

تغيرات جوهرية

واضاف الخميس لقد أحدثت وسائل الاعلام والاتصال الالكترونية الحديثة تغيرات جوهرية في بقية العلاقات الاجتماعية في المجتمعات؛ مشيرا الى انه غدت هذه الوسائل تشكل عصب الحياة، وأضحت تتحكم بمجريات الأمور والشؤون الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، الى الحد الذي ذهب معه العديد من الباحثين الاعلاميين في اعتبار هذه الوسائل هي التي نقلت المجتمعات الى مرحلة ما بعد الحداثة، مشيرا ان التكنولوجيا الحديثة تعكس واقع التطور الحاصل في مجال الاعلام والمعلوماتية، ومدى ما ينطوي عليه ذلك التطور من تحديات لشعوبنا العربية عامة وما يقتضيه ذلك من وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل مواجهة هذه التحديات، مؤكدا ان معظم الدول العربية عامة، والخليجية على وجه الخصوص لم تكن بعيدة عن هذه التطورات الحاصلة في مجال المعلومات والمعلوماتية، وأن هذا التطور ينبغي أن يواكبه تطور مماثل فيما يتعلق بوضع استراتيجيات تكفل تحقيق الاستفادة التامة من التقنيات الحديثة في اطار المحافظة على الهوية الحضارية لعالمنا العربي والاسلامي. وعرض الخميس خلال كلمته بالملتقى عدداً من التوصيات اهمها: أن التحديات التي يفرضها التطور الحاصل في الاعلام والمعلوماتية حري بنا التعامل معها ومواجهتها بالخطط والاستراتيجيات المناسبة، اذ إن تجنب التعامل مع هذه التقنيات أصبح أمرا غير ممكن باعتبارنا جزءاً من العالم.. وجزءاً من تغيراته وتحولاته.. فان لم نكن نملك زمام المعرفة فيها.. كانت وبالا كبيرا علينا في المستقبل، وأن الخطط والاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع تقنيات المعلومات الحديثة تتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً على المستويات التشريعية والتنظيمية والاعلامية.. وأصبح من الضروري على الحكومات والجهات المعنية مراجعة تلك التشريعات والقوانين بما يتلائم مع مقتضيات العصر واحتياجاته، كذلك فيما يتعلق بوضع الاطار التشريعي، نوصى بالقيام بدراسات شاملة لطبيعة التطور الحاصل في مجال الاعلام والمعلوماتية، والتعرف على الايجابيات والسلبيات المتعلقة باستخدام هذه الأجهزة الحديثة تمهيدا لوضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الاستخدام بما يضمن الحفاظ على الهوية الحضارية للشعوب والاستفادة التامة من هذه التقنيات من غير تضحية بالفوائد التي تعود من استخدامها، وضرورة الاهتمام بالجانب التعليمي،خاصة في مجالات الاعلام واختصاصاته المختلفة، ومن الضروري ايجاد آلية مهمة لتفعيل التدريب المهني والتأهيل لطلبة الجامعات في اختصاصات الاعلام والاتصال.

ومن المهم جدا أن تعي الحكومات أن الاعلام في وطنها هو خط الدفاع الأول عنها، ومن الضروري أن تقدم اهتماما في الاعلام الخاص الذي يعتبر ذراعاً مسانداً للاعلام الحكومي، وأن تعمل على معالجة العقبات والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها هذا الاعلام الخاص الوطني، لأنه السبيل الوحيد لمواجهة كل تلك التغيرات السريعة في صناعة الاعلام. أيضاً من أهم الأمور التي يجب أن نقف عندها.. تدعيم العنصر الوطني في الاعلام.. ولابد للدولة أن تهتم في تنمية قدرات ومهارات أبنائها من العاملين في المؤسسات الاعلامية، ومنحهم الفرصة لاثبات الكفاءة في قيادة المؤسسات الاعلامية وممارسة دورهم في هذا المجال.

القطاع الخاص

واستدرك الخميس قائلاً أما بالنسبة للجانب التنظيمي فانه من الملائم والضروري تشجيع القطاع الخاص، المحلي والعربي، على الاستثمار في مجال الاعلام والمعلوماتية وفق استراتيجيات عامة تضعها جهات الاختصاص. انشاء مراكز متخصصة لتدريب الشباب على كيفية التعامل مع تقنيات المعلومات الحديثة، عمل رؤية وطنية لمستقبل الاعلام في السنوات المقبلة تتضمن دور المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة، ومكان العنصر الوطني في تحقيق هذه الرؤية.

