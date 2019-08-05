loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السفير المكسيكي هنأ القيادة بعيد الأضحى


رفع سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل آنخيل إيسيدرو الى صاحب السمو أمير البلاد وسمو لي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسة حلول «عيد الأضحى المبارك»، متمنيا مزيدا من الازدهار والاستقرار للكويت وشعبها. وقال: لقد شهدت السنوات الماضية استمرار تعزيز التعاون الثنائي والتبادل في مختلف المجالات بين الكويت والمكسيك. وقد انعكس التحول في العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة في النمو والازدهار الملحوظ في كلا البلدين وسعادته على يقين تام بأن العلاقات الثنائية ستشهد مزيدا من التطور بما يعود بالخير على البلدين الصديقين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة