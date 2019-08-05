أول النهار

رفع سفير المكسيك لدى الكويت ميغيل آنخيل إيسيدرو الى صاحب السمو أمير البلاد وسمو لي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب الكويتي أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسة حلول «عيد الأضحى المبارك»، متمنيا مزيدا من الازدهار والاستقرار للكويت وشعبها. وقال: لقد شهدت السنوات الماضية استمرار تعزيز التعاون الثنائي والتبادل في مختلف المجالات بين الكويت والمكسيك. وقد انعكس التحول في العلاقات الثنائية خلال هذه الفترة في النمو والازدهار الملحوظ في كلا البلدين وسعادته على يقين تام بأن العلاقات الثنائية ستشهد مزيدا من التطور بما يعود بالخير على البلدين الصديقين.

