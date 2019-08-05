أول النهار



اختتم ديوان المحاسبة ثلاثة برامج تدريبية الأول بعنوان (مهمة تنفيذ نظم ضمان الجودة) والثاني بعنوان (مهمة تنفيذ نظم التدقيق القائم على المخاطر) أما الثالث فكان (المراجعة التجريبية لضمان الجودة) وذلك في اطار تنفيذ خطته التدريبية لسنة 2019/2020. استهدف البرنامج الأول (مهمة تنفيذ نظم ضمان الجودة) تأسيس استراتيجية ضمان الجودة لجميع أنشطة ديوان المحاسبة الكويتي بما يتماشى مع افضل الممارسات والمعايير الدولية، واعداد دليل ارشادي لضمان الجودة، بالاضافة الى وضع نظام قائم على المخاطر لاختيار عينة من عمليات المراجعة المكتملة لمراجعات ضمان الجودة، وتوفير الخبرات لتقديم التدريب على ضمان الجودة لموظفين مختارين من ديوان المحاسبة. أما البرنامج الثاني (مهمة تنفيذ نظم التدقيق القائم على المخاطر) فقط استهدف دعم انشاء استراتيجية التدقيق المبني على المخاطر التي تغطي دورة المراجعة الكاملة.

أما البرنامج الثالث (المراجعة التجريبية لضمان الجودة) فقد استهدف تأسيس استراتيجية ضمان الجودة لجميع أنشطة ديوان المحاسبة الكويتي بما يتماشى مع افضل الممارسات والمعايير الدولية، واعداد الدليل الارشادي لضمان الجودة.

