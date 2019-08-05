الأولى

عاشت الولايات المتحدة الأميركية امس ساعات عصيبة على وقع مجزرة كراهية في ولاية تكساس واطلاق نار عشوائي في اوهايو اسفرا عن 30 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى، وقد دانت الكويت بشدة الهجومين الاجراميين اللذين استهدفا ارواح الأبرياء الآمنين... (طالع ص 18).

وبعث سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة اعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اطلاق النار في احد المراكز التجارية بولاية تكساس وفي مدينة دايتون بولاية اوهايو واللذين اسفرا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

راجيا سموه حفظه الله للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية مؤكدا سموه رعاه الله استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذين العملين الاجراميين اللذين استهدفا ارواح الأبرياء الآمنين واللذين يتنافيان مع جميع الشرائع والقيم الانسانية.

وسقط 10 قتلى على الأقل في اطلاق نار عشوائي بولاية اوهايو، بعد مقتل عشرين شخصا وجرح العشرات في جريمة كراهية في تكساس السبت وأدى لخروج مظاهرات تطالب بتقييد حمل السلاح.

وأكدت مصادر رسمية اميركية ان عشرة اشخاص على الأقل قتلوا وجرح العشرات عندما فتح مسلح النار على مجموعة من المواطنين في دايتون بولاية اوهايو قبل ان ترديه الشرطة.

وبحسب وسائل اعلام اميركية، فان اطلاق النار بدأ الواحدة فجر الأحد (بالتوقيت المحلي) عندما استدعيت قوات الشرطة لوجود مطلق نار نشِط بمركز المدينة.

ونقلت عن مصادر بالشرطة قولها ان احد مطلقي النار ذو بشرة فاتحة وارتدى قناعا. وقامت قوات الأمن بملاحقته، في حين تم اعتقال المشتبه الآخر. ولم تتضح بعد خلفية الحادث.

وفي وقت سابق امس، اعلنت شرطة مدينة إل باسو بولاية تكساس مقتل عشرين شخصا على الأقل واصابة اربعين في اطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة. وأفادت شبكة سي بي اس بأن السلطات القت القبض رجل ابيض بالعشرينيات، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم، كما اعلن رئيس بلدية المدينة ان السلطات اعتقلت ثلاثة اشتبهت بهم.

وكشفت الشرطة ان المتهم بالهجوم، هو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس.

وأعلن كروزياس عن نيته تنفيذ الهجوم في بيان مكون من 4 صفحات مليء بالأخطاء المطبعية والنحوية نشره تحت عنوان الحقيقة المزعجة قبل نصف ساعة تقريبا من الهجوم، وقالت الشرطة انه رغم علمها بصدور المنشور، لم يكن لديها متسع من الوقت لتحديد هوية الناشر وهدف الهجوم المحتمل.

ويكشف بيان كروزياس عن خيبة امل واحباط ممزوجين بالغضب ازاء الواقع الأميركي لدى شخص اعتنق الفكر العنصري وعقيدة تفوق العرق الأبيض.

فقد نقلت قناة أي بي سي عن مصادر امنية، ان كروزياس اكد انه كان ينوي قتل اكبر عدد ممكن من المكسيكيين، دون المساس بالأميركيين. وأضاف: لو شرعت في قتل الأميركيين، لترك ذلك صدى اكبر بكثير من استهدافي للمكسيكيين، الا انني لم افكر ابدا بالاقدام على المساس بحياة ابناء جلدتي الأميركيين.

وفي بيانه، زعم كروزياس بأن هجومه كان ردا على الغزو الهسباني في اشارة الى المنحدرين من دول اميركا اللاتينية، الذين يعتبر تدفقهم على الولايات المتحدة سببا رئيسا لـتعفن البلاد من الداخل.

ويبرئ كروزياس نفسه من اي ذنب في قتل الهسبان، ويقول: هم المحرضون الحقيقيون وما افعله انا هو دفاع عن بلدي من الاستبدال الثقافي والعرقي الذي يحمله الغزاة.

ويؤكد كروزياس تأييده لسفاح نيوزيلاندا برينتون تارانت والأفكار الواردة في بيانه الاستبدال العظيم، مشيرا الى ان الهسبان لم يكونوا في دائرة استهدافه قبل ان اطلع على ذلك البيان.

وعبر كروزياس عن معارضته للزواج المختلط، معتبرا انه يدمر التنوع العرقي ويتسبب في ازمة الهوية وأضاف انه يرفض فكرة ترحيل او قتل جميع الأميركيين غير البيض كون الكثيرين منهم قد استقروا في البلاد منذ زمن طويل وأسهموا في بناء اميركا، ويرى ان الحل الأنسب يتمثل في تحويل الولايات المتحدة الى كونفدرالية وتقسيمها الى كيانات اقليمية منفصلة على ان يكون لكل عرق كيان واحد على الأقل.

وتوصل كروزياس الى استنتاج انه ليس هناك من وسائل سلمية لوقف انهيار الدولة الأميركية في ظل خذلان الديمقراطيين والجمهوريين لها على مدى عقود، والذين اتهمهم بالتواطؤ او التورط في أكبر خيانة للجمهور الأميركي في التاريخ.

وفي هذا الصدد، حاول كروزياس الفصل بين سياسات الرئيس ترامب وهجومه، ويقول ان بعض الناس ووسائل الاعلام الكاذبة سيلومون ترامب وخطابه حول الهجرة بعد الهجوم، لكن الأمر ليس كذلك، مشددا على ان فكرته لم تتغير منذ عدة سنوات، وأن آراءه حول الهجرة ومواضيع اخرى تسبق ترامب وتوليه الرئاسة.

لكن امريكيين كثيرين يلمسون صلة مباشرة بين خطاب ترامب وجرائم الكراهية ضد المهاجرين، حيث ذكر رواد على شبكات التواصل بأن ترامب هو الذي اعتاد على الحديث عن غزو يزحف على الولايات المتحدة من وراء الحدود المكسيكية.