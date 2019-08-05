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«في أقل من دقيقة»!


واشنطن - أ. ف. ب: افادت رئيسة بلدية دايتون أمس أن مطلق النار في هذه المدينة بولاية اوهايو (شمال شرق الولايات المتحدة) «تمت السيطرة عليه بعد أقل من دقيقة» بعدما اطلق النار مخلفا 10 قتلى و27 جريحا. وقالت نان ويلي في مؤتمر صحافي «في أقل من دقيقة، تمكن عناصر شرطة دايتون الذين كانوا أول الواصلين الى المكان من السيطرة على مطلق النار»، لافتة الى أن 15 جريحا خرجوا من المستشفى هذا الصباح من أصل 27. واضافت أن المشتبه به استخدم بندقية هجومية وكان يحمل ذخيرة اضافية ويرتدي سترة واقية للرصاص. ولم توضح رئيسة البلدية ما إذا تم تحديد هوية مطلق النار.


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