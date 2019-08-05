الأولى

عندما وضع سيدي صاحب السمو ثقته الغالية بالوزراء، فإنهم قد كسبوا هذه الثقة وهي ليست بالسهلة، وبما أنهم الذراع الحكومية الذين نحن كشعب نعتمد عليهم بعد الله سبحانه في إدارة الوطن، وهي مسؤولية تحتم عليهم إيفاءها بعد القسم أمام الله ومن ثم أمام والد الجميع حفظه الله ورعاه وأمام السادة النواب والشعب الكويتي كافة لتتضاعف عليهم المسؤولية بما تحتويه من أمانة ووفاء والتزامهم بما يملكونه من قوانين وتطبيقها.

فأنتم أيها السادة الوزراء من أبناء هذا الوطن عليكم بما تتمتعون به من صلاحيات أن تحافظوا عليه وعلى نهضته بعيداً عن استغلال المنصب كما هو من البعض منكم.

وحتى تستطيع الحكومة تحقيق الرؤية السامية لسيدي صاحب السمو أطال

الله في عمره رؤية الكويت ???5 عليها عدم التهاون في استخدام الأدوات

الدستورية وتفعيل الرقابة بشأن كل القضايا المهمة وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالفساد وأمن الكويت ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته من الوزراء ومساءلتهم عن الأمانة التي كلفوا بها.

وبما أنني احد المواطنين الكويتيين من ذوي النشأة ينتابنا شعور الحسرة والألم كلما مررنا بذاكرتنا على تلك الحقبة الزمنية التي عايشناها مقارنة بما نعيشه اليوم .

فقد كانت المحبة تملأ القلوب والصدق والأمانة من شيم الكويتيين بمن فيهم مسؤولو الدولة الذين وضعوا ديرتهم نصب أعينهم لرفعة شأنها ومكانتها

والحفاظ على ثرواتها مع غياب نزعة الأنانية والمصالح الشخصية، فاحتلت الكويت مركز الصدارة على جميع دول الخليج في روابطها الأسرية وتميزها

الحضاري في كل المجالات بالاضافة للمكانة العالية التي احتلتها بين دول العالم.

فالكويت أرض آبائنا وأجدادنا وأولادنا وأحفادنا، لذا لزم علينا أن نتحدث بكل صراحة ووضوح فلا نقبل المجاملة بالعمل ولا النفاق فيه ولا نريد أن نخسر كويتنا بسببكم، فاتقوا الله بوطنكم الذي جمعكم على ترابه وحفظكم من التشرد بعد الغزو، فالواجب يحتم عليكم الابتعاد عن سياسة التستر على الفاسدين، لان ذلك يؤدي إلى تشجيع الآخرين بالتمادي وكلما ازداد أعداد هؤلاء بسبب عدم عقابهم ازداد فسادهم فلو تمت المساءلة الحقيقية لمن يستحقها من أفراد وشركات دون تقديم ضحايا بدلا عنهم من مسؤولي الدولة لعرف الآخرون أن الحكومة قادرة على تربية ومحاسبة من يعمل ضد مصلحتها ليكون عبرة لمن يعتبر.

ولابد أن نذكر الدور الكبير للصحافة ووسائل التواصل في كشف المستور بدل الجهات المعنية ولولا هذا الدور لما وجدنا قضايا تتكشف ويتعرى شخوصها إذ إن الخلافات بين المسؤولين والخلافات بين الوزراء لا تكون مباشرة بل عن طريق المغردين وعن طريق من يتعاون مع الوزير من النواب وعن طريق من له علاقة صداقة مع كُتّاب الصحافة فهو ما يسمى الضرب تحت الحزام. وذلك ان كبار الفاسدين لهم امتداداتهم وسطوتهم، لذا فقد عم الفساد أغلب اجهزة الدولة وتعززت بؤره في بعض الوزارات التي لديها مناقصات فلكية المبالغ حتى وإن كانت قوانيننا كافية ومستوفية لمحاربته ولكن هل يطبق القانون؟ وعلى من يطبق؟ نتساءل عن القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء هل جار العمل به؟ وكم وزير قدم للمحاكمة تفعيلاً له؟ وكم من البلاغات قد تم حفظها لعدم توافر الدليل؟، أما عن دور مجلس الأمة في قضية محاربة الفساد، فمن النواب من يتوسط لإنجاز معاملات غير قانونية أو حصوله على مشاريع حكومية بطرقه الخاصة.

ويؤكده الثراء الفاحش وارتفاع الأرصدة بالملايين لبعض النواب فجأة بعدما

كانوا حفاة، فهل كلفت الجهات المعنية نفسها عناء مساءلة أي نائب ظهرت عليه معالم الثراء من أين لك هذا؟ وما أسبابه ثروته؟ والسبب الآخر لثرائه المساومة على الاستجوابات وما صاحبها من طرح ثقة وتسهيل بعض القوانين التي تريدها الحكومة بحصولها على أكبر عدد من تصويت النواب.

فمن الأمنيات التي نتمناها كشعب ألا يتخوف الوزير من الاستجواب طالما يؤدي أعماله بأمانة وصدق، لان الوطن أهم من الكرسي الذي يريد الاحتفاظ به من خلال ارضائه للنائب بتنفيذ طلباته على حساب الوطن وأبنائه، أما النهب والمصلحة، فهما كلمتان مرادفتان تتبعان كرسي النائب وكرسي الوزير وما تحتهما ولو كنتم من مؤيدي ما قرأتموه لما كانت تلك تصرفاتكم وممارساتكم أيها السادة الكرام!

لذلك الكويت تحتاج إلى نفضة كبيرة وشاملة وهي مسؤولية سمو الرئيس ومعالي النائب الأول مع المخلصين من القياديين لتصحيح ما أفسده ليس الدهر بل البعض من أبناء هذا البلد السابقين والحاليين والقادمين - لا سمح الله - إن لم تعد تقييم الاشخاص وطريقة تعاملهم وممارساتهم وكيفية التعامل مع السادة النواب بعدم السماح بتدخلهم في اختصاصاتكم واختراقهم مكاتبكم ولا نريد منكم استثناء ناخبيهم ومعارفهم بل رفض تعيين أشخاص من طرفهم على حساب آخرين لهم الحق في الأولوية بالتعيين للمناصب العليا والقبول بالعسكرية والعلاج بالخارج وغيرها من هكذا طلبات لعدم ظهور ناس، ولاؤهم لمن عينهم وشكرهم لمن عالجهم. وأتمنى ألا يكون مقالي صرخة في واد. فلا ينزعج الإخوة الوزراء والنواب، فكل ما كتب آراء مواطن وليس قرار مسؤول.

أنا أجزم بأن هذا المقال والمقال السابق لن يلتفت إليه أحد غير من يشعر بمعناه كما شعرت ويحزن كما حزنت ويتألم كما تألمت ولا غيرهم من أبناء هذا البلد يشاركونني هذا الشعور، أما غيرهم فلا يهتم بما قرأ وسيستمر في غيه وربه حسيبه.

