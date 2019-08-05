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أعلنت وزارة الداخلية امس انه سيتم ايقاف العمل بالاشعار الورقي للضمان الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم حملة المادة (20) من قانون اقامة الأجانب اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنه تم الغاء العمل بالاشعار الورقي للضمان الصحي والعمل بنظام خدمة الدفع الآلي أون لاين لحملة مواد الاقامة كافة وذلك عبر موقع وزارة الصحة (www.moh.gov.kw) اعتبارا من الأحد الماضي.

وأضافت انه يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم حملة المادة (20) من قانون اقامة الأجانب اذ لهم حرية الاختيار لسداد قيمة رسوم الضمان اما من خلال التحصيل الالكتروني عبر موقع (الصحة) أو التقدم لدى ادارات شؤون الاقامة أو مراكز الخدمة لدفع الرسوم عبر خدمة (كي نت) وذلك حتى الأول من نوفمبر المقبل. وأوضحت انه بناء عليه سيكتمل العمل بخدمة الدفع الالكتروني للضمان الصحي بشكل كامل لجميع مواد الاقامة في بداية نوفمبر المقبل. وأشارت الى وجود ربط آلي بين الجهات المعنية بموضوع الضمان الصحي للمقيمين سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتبسيط المعاملة فوريا ومن خلال آليه تحقق أمن وسلامة المعلومات. وبينت أن اعتماد (الداخلية) و(الصحة) آلية ميكنة خدمات الضمان الصحي التي يتم انجازها عبر الادارات المختلفة وجعلها أون لاين فقط يأتي في اطار استكمال المنظومة الالكترونية بشأن اقامة الاجانب.